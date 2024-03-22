AMDG определит фармкомпании с самым высоким уровнем цифровой эффективности

Компания AMDG наградит победителей по результатам Pharma Digital Awards 2023 — ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях за период январь — декабрь 2023 года.
В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармацевтических продуктов в интернете и объявлены производители с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 5 апреля 2024 года.
О PDA
Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей.
Цель Pharma Digital Awards — оценить эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и проанализировать конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.
Методология исследования
В выборку будут включены безрецептурные фармацевтические продукты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Производители, чья продукция обладает наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.
Методология исследования предполагает анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.
В рамках исследования будет проанализирован спрос на 395 наименований в 16 категориях.
Частота запросов показывает, сколько пользователей искали этот препарат.
Период исследования: январь — декабрь 2023 года.
В анализе приняли участие следующие категории фармпродуктов:
- Противовирусные
- Противопростудные
- От насморка
- От кашля
- При заболеваниях горла
- Противовоспалительные средства наружного применения
- Противогрибковые
- Антигистаминные
- Для регуляции пищеварения
- От изжоги
- От стресса и усталости
- Для укрепления суставов и ОДА
- Витамины и БАДы
- Витамины для беременных
- Венотонизирующие
- От сухости глаз
Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 5 апреля 2024 года.
Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно здесь.