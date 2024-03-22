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AMDG определит фармкомпании с самым высоким уровнем цифровой эффективности

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AMDG определит фармкомпании с самым высоким уровнем цифровой эффективности

Компания AMDG наградит победителей по результатам Pharma Digital Awards 2023 — ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения 395 наименований фармацевтических продуктов в 16 категориях за период январь — декабрь 2023 года.

В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармацевтических продуктов в интернете и объявлены производители с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 5 апреля 2024 года.

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей.

Цель Pharma Digital Awards — оценить эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и проанализировать конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.

Методология исследования

В выборку будут включены безрецептурные фармацевтические продукты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Производители, чья продукция обладает наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.

Методология исследования предполагает анализ спроса на продукцию фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.

В рамках исследования будет проанализирован спрос на 395 наименований в 16 категориях.

Google Яндекс

Частота запросов показывает, сколько пользователей искали этот препарат.

Период исследования: январь — декабрь 2023 года.

formula

 

В анализе приняли участие следующие категории фармпродуктов:

  1. Противовирусные
  2. Противопростудные
  3. От насморка
  4. От кашля
  5. При заболеваниях горла
  6. Противовоспалительные средства наружного применения
  7. Противогрибковые
  8. Антигистаминные
  9. Для регуляции пищеварения
  10. От изжоги
  11. От стресса и усталости
  12. Для укрепления суставов и ОДА
  13. Витамины и БАДы
  14. Витамины для беременных
  15. Венотонизирующие
  16. От сухости глаз

Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 5 апреля 2024 года.

Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно здесь.

 

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