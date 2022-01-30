Опубликован рейтинг «самых заметных» в интернете белорусских сайтов

Digital-агентство AMDG изучило выдачу поисковыми системами самых популярных отечественных интернет-ресурсов в 15 тематических категориях.

Как отмечают авторы рейтинга, «видимость сайта» отражает долю показов, которую получил ресурс в поисковой выдаче по конкретной тематике. Анализ этого показателя считается наиболее оптимальным способом отслеживания результатов SEO-продвижения. А для владельцев ресурсов это - хороший повод задуматься об эффективности своей работы.

В принципе, результаты рейтинга не содержат больших сюрпризов. Так, в одной из самых популярных категорий «Электроника» ожидаемо оказалось два явных лидера: 21vek.by (79,31%) и 5element.by (79,10%). Дальше с большим отставанием идут sila.by (29,25%) и 7745.by (24,72%). А все остальные «преследователи» в ТОП-10 показывают выдачу в среднем 4-8%.

В категории «Одежда» вообще один лидер - lamoda.by (65,79%). За ним расположилась группа сайтов: markformelle.by (28,13%), elema.by (20,39%), conteshop.by (19,21%), sportmaster.by (18,53%) и т.д. Примерно такая же ситуация в разделе «Авто», где всех опережает cars.av.by (85,87%), а далее с заметным отставанием находятся avto.abw.by (41,16%), ab.onliner.by (35,56%) и др.

Жесткая конкуренция в довольно популярном сегменте «Косметика». Там самую хорошую выдачу демонстрируют: опять же 21vek.by (57,53%), а также oz.by (43,05%) и mila.by (37,73%). Но в целом ТОП-10 здесь довольно плотный.

Интересны еще, как минимум, два раздела (напомним, что всего их AMDG проанализировала 15). Во-первых, «Банки», где самым «заметным» является сайт Беларусбанка (79,55%). За ним идут ресурсы Белагропромбанка (34,74%) и Приорбанка (33,34%).

Еще один раздел в рейтинге появился впервые - это «Медицина». И здесь тоже самый популярный в поисковых запросах сайт самого известного отечественного медицинского центра lode.by (43,32%). За ним ТОП-10 распределился довольно равномерно.

Кстати, согласно последним результатам исследования Digital Report Belarus 2022, в нашей стране за прошлый год стало больше пользователей Интернета - 85,1% против 82,1% по итогам 2020-го, а также больше пользователей соцсетей. Ими сейчас пользуются 46,1% населения страны, рост за прошлый год составил +11,5%.

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