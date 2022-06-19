«Рейтинг Байнета» назвал ТОП-12 SEO-компаний

Объем рынка в сфере web-разработок и поискового маркетинга в Беларуси в 2021 году оценивался примерно в 20 млн долл. Но итоги 2022-го могут оказаться менее удачными.

Проект «Рейтинг Байнета» уже в десятый раз подвел итоги рейтинга среди web-разработчиков и SEO-компаний. В нем приняли участие 12 крупнейших белорусских агентств, работающих в этой сфере.

Организаторы сообщают, что в 2021 году участники Рейтинга реализовали 1723 проектов в сфере поискового маркетинга на общую сумму свыше 6 млн долларов, что на 19% больше, чем в 2020-м. По данным SEO-агентств, средний чек в месяц на один проект составил 350 долл. Без учета сложных IT-проектов, по итогам прошлого года совокупный объем этого рынка в Беларуси, по различным оценкам, превышал 20 млн долл.

Вот как выглядит итоговый ТОП-12 SEO-компаний Беларуси по результатам нового Рейтинга:

Место Компания

CLICKMEDIA Cropas Seologic WEBHUNTERS AllWrite Qmedia SEODEV.BY Webernetic Family WEBСФЕРА PingWin Ariol CWEB

Ложку дегтя в неплохие результаты прошлого года вносит резко изменившаяся в текущем году ситуация в белорусской экономике, и в области интернет-продвижения в том числе. И хотя ряд специалистов считают, что в сложившихся условиях именно SEO является самым конкурентным инструментом продвижения бизнеса (оно обеспечивает более дешевый источник трафика в сравнении с платной рекламой, что сейчас, действительно, немаловажно), есть ряд объективных проблем, которые суживают рынок для белорусских SEO-компаний.

Во-первых, у них возникают трудности в работе с иностранными заказчиками, которых в этой области довольно много и которые располагают самыми крупными бюджетами. В апреле этого года BICC (неформальный клуб белорусских ИТ-компаний) провел опрос участников ИТ-рынка, который показал, что по сравнению с октябрем 2021-го 63% компаний отмечают ухудшение финансового состояния. Только 29% участников опроса говорят, что иностранные клиенты работают с ними в прежнем режиме. 22% признали, что зарубежные клиенты отказываются работать с белорусским юрлицом, а 24% - столкнулись с отказом клиента проводить платежи в белорусские банки.

Во-вторых, сужается внутренний рынок. Как сообщала ранее компания hoster.by, по итогам 2021 г. национальная доменная зона потеряла несколько тысяч доменов - их количество уменьшилось со 150 000 до 148 896 активных имен. Количество регистраций новых доменных имен в зоне .BY в прошлом году было минимальным с 2011 года. По сравнению с 2020 годом оно сократилось на 20%.

Рейтинг SEO-компаний - ежегодный проект ресурса «Рейтинг Байнета», в результате которого определяются крупнейшие игроки белорусского рынка поискового маркетинга по ряду ключевых параметров. В рамках конкурса составляются также рейтинги с учетом специализации агентств в разных сферах: e-commerce, автобизнесе, финансах, медицине, мебели, строительстве, СМИ и услугах для бизнеса. Результаты рейтинга используют многие белорусские и зарубежные компании при принятии решения о сотрудничестве с агентством.

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