Почему SEO возвращается, и что теперь с этим делать

Специалисты в сфере интернет-маркетинга уверены, что популярность поисковой оптимизации в Беларуси будет расти.

«Если раньше можно было услышать, что SEO - это устаревший и медленный канал, то ситуация, в которой платной рекламы может и не быть, показывает растущий интерес к этому способу продвижения. SEO в среднесрочной и долгосрочной перспективе - более дешевый источник трафика, в сравнении с платной рекламой», - говорит Александр Сопот, руководитель SEO-подразделения AMDG.

По мнению специалиста возможности бизнеса в 2022 году изменились, равно как и выбор инструментов интернет-маркетинга. Поэтому «старая добрая» поисковая оптимизация снова становится популярной. Ниже - несколько полезных советов, как ее грамотно использовать.

На что стоит обращать внимание при выборе Digital-агентства?

В первую очередь на опыт, количество лет работы в этой сфере и, конечно же, на место компании в отраслевых рейтингах. Важно, чтобы все это подкреплялось кейсами. Причем, кейсы, которые мы видим на сайте digital-агентства, должны быть актуальными (обращаем внимание на год) и относящимися к бизнесу, у которого есть конкуренты.

Часто мы видим кейсы об «успешном успехе», но как оценить эффективность результата в SEO?

Например, при запуске молодого сайта важны показатели скорости роста его позиций в поисковых системах, а при работе с ресурсом, которому уже несколько лет, стоит делать акцент на видимость и процент продвигаемых в ТОП запросов. Видимость - это показатель, учитывающий позиции запросов и их частотность. Это процент показа сайта по тематическим запросам в выдаче Яндекса и Google в сравнении с конкурентами. Также о работе агентства нам могут рассказать отзывы, оставленные на сайте или других площадках. Вместе с тем доверять данному фактору на 100% не стоит: существует накрутка отзывов, неактуальность (старые отзывы) и т.д.

Сайт подрядчика должен находиться в ТОПе поисковой выдачи?

С одной стороны, да. Это логично, когда SEO-специалисты способны на одинаковом уровне выполнять работу как на сайте клиента, так и на своем собственном. Это своего рода подтверждение успешности в продвижении. Но вместе с тем не все ставят перед собой такую задачу. Человек, который имеет представление о SEO, знает, что источник клиентов - это не сайт. Куда важнее быть на слуху, иметь хорошую репутацию в бизнес-пространстве и доказывать качество своей работы на практике.

Что необходимо знать о коммерческом предложении?

Исполнитель должен:

предоставить список работ (иначе говоря, материалы, которые заказчик может сравнить с предложениями других компаний);

объяснить, почему услуги имеют именно такую стоимость;

рассказать, какими подходами руководствуются специалисты при выполнении своей работы;

презентовать кейсы.

Благодаря вышеперечисленным пунктам вы сможете принять правильное для себя решение.

Обязательно ли погружение в бизнес-проект?

В идеале - да, но вопрос в том, насколько это возможно. Есть достаточно сложные тематики, где клиенты сами контролируют процесс и не нуждаются в максимальном вовлечении специалиста. Главная задача для заказчика - четкое представление того, что он ожидает от агентства и что хочет получить в результате проведенных работ.

За какие моменты должны отвечать представители бизнеса, а не SEO-специалист?

Ассортимент - один из важных факторов ранжирования в поисковых системах для интернет-магазинов. Бизнесу необходимо понимать, что от этого в большей мере зависят его продажи и конкурентоспособность на рынке. Например, если клиент продает мобильные телефоны определенного производителя (предположим, Sony), то при добавлении еще одного бренда он сможет охватить большее количество запросов, касающихся ключевого запроса «мобильный телефон». А в случае, когда сайт является монобрендовым, поисковая система вряд ли способна решить проблему продаж.

Также примером может быть сфера обслуживания, в которой не все бизнесы готовы показывать стоимость услуг на сайте. Это решение оправдывается тем, что их цены выше, чем у конкурентов. В таком случае возникает вопрос: как SEO может помочь, когда сам бизнес не справляется со своей главной задачей?

Какие аспекты необходимо обязательно обсудить «на берегу»?

Приоритетность направлений Ожидаемые результаты (например, по каким конкретным товарам клиент хочет повысить продажи). Зона ответственности: согласование задач, за которые будет отвечать сторона заказчика (например, есть случаи, когда клиент не видит разницы между контент-менеджером, отвечающим за наполнение ресурса, и программистом. У проекта должен быть отдельный специалист, который сможет вносить все необходимые доработки).

Возможно ли прогнозирование в SEO перед началом работ?

На первом этапе у агентства нет собранного семантического ядра, по которому планируется продвигать сайт, нет данных о текущем трафике, позициях и количестве ошибок. Прогноз возможен при наличии согласованного семантического ядра и данных по счетчикам. В таком случае прогнозные значения будут более точными, чем расчет потенциала проекта, который основывается лишь на опыте работы в данной тематике.

Гарантии в SEO: миф или реальность и какой оптимальный срок работы с SEO?

Скорее миф. Поисковики - это «третья сторона», на которую специалисты не могут влиять. Соответственно, при наличии посредника, работа которого никак не зависит от специалиста, невозможно предоставить какие-то гарантии. Если агентство дает гарантии - внимательно читайте договор. Скорее всего документ будет содержать дополнительные условия, которые отменяют гарантии подрядчика. Гарантиями могут стать качественное, своевременное выполнение работ и репутация агентства на рынке.

Срок зависит от тематики сайта, его возраста (коррелирует с тематикой и конкурентностью) и вовлеченности клиента (своевременное внедрение рекомендаций, наполнение сайта и т.д.). Если мы говорим про коммерческие сайты, то минимальный вклад по времени в таких проектах может составить 1-2 года.

Сколько специалистов должны работать над одним проектом и что с ценой?

Количество специалистов в проекте напрямую зависит от его размера. Например, если сайт предлагает 10 услуг, то с работой над таким проектом может справиться и один специалист. Многомасштабный проект, сосредоточенный в разных регионах и подразумевающий работу на разных языках, предполагает труд десятков специалистов. Примером может послужить Amazon. На старте работ (при заключении договора) цена фиксируется. Однако в зависимости от требований клиента стоимость может меняться.

Может ли агентство рекомендовать дополнительные услуги?

В работе над комплексным продвижением неправильно полагаться исключительно на SEO, игнорируя другие рекламные инструменты. Стоит учитывать, что внедрение всех SEO-рекомендаций поможет эффективнее работать и другим рекламным инструментам. Нужно помнить, что поисковая оптимизация - это история не про быстрые результаты. SEO - это долго и сложно прогнозируемо с точки зрения гарантий результата. Но вложившись в этот канал и проделав хорошую работу, вы получите сайт, который будет серьезно помогать остальным рекламным инструментам продавать.

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