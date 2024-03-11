Беларусь: стратегия международного бизнеса в цифрах

Министр иностранных дел Беларуси обсудил успехи в развитии торговли с Россией и более чем 200 странами, подчеркнув важность международных партнерств в условиях глобальных вызовов.

Беларусь продолжает активное взаимодействие с мировым сообществом, укрепляя партнерские связи с ключевыми партнерами. Согласно заявлениям министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника, страна наращивает динамику отношений с Россией и другими странами, что отражается в росте торговли.

Подчеркивая важность укрепления международных позиций, Алейник отметил: "Достигнут рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав государств и правительств". Экспорт из Беларуси в 160 государств свидетельствует о высокой конкурентоспособности страны на мировой арене.

Статистические данные за прошлый год также свидетельствуют о положительной динамике. Объемы экспорта превысили 47,9 миллиарда долларов, превышая показатели предыдущего года. В то же время импорт также увеличился, что отражает рост инвестиционного импорта и модернизации отечественного производства.

Эти показатели являются важными для бизнес-сообщества Беларуси, подчеркивающим необходимость активного участия на международном рынке. Успешное развитие международных отношений страны создает благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, что является важным фактором для руководителей и собственников бизнеса в стране.