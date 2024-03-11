fbpx

Беларусь: стратегия международного бизнеса в цифрах

Информация о материале
Беларусь 2024: стратегия международного бизнеса в цифрах

Министр иностранных дел Беларуси обсудил успехи в развитии торговли с Россией и более чем 200 странами, подчеркнув важность международных партнерств в условиях глобальных вызовов.

Беларусь продолжает активное взаимодействие с мировым сообществом, укрепляя партнерские связи с ключевыми партнерами. Согласно заявлениям министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника, страна наращивает динамику отношений с Россией и другими странами, что отражается в росте торговли.

Подчеркивая важность укрепления международных позиций, Алейник отметил: "Достигнут рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав государств и правительств". Экспорт из Беларуси в 160 государств свидетельствует о высокой конкурентоспособности страны на мировой арене.

Статистические данные за прошлый год также свидетельствуют о положительной динамике. Объемы экспорта превысили 47,9 миллиарда долларов, превышая показатели предыдущего года. В то же время импорт также увеличился, что отражает рост инвестиционного импорта и модернизации отечественного производства.

Эти показатели являются важными для бизнес-сообщества Беларуси, подчеркивающим необходимость активного участия на международном рынке. Успешное развитие международных отношений страны создает благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций, что является важным фактором для руководителей и собственников бизнеса в стране.

Другие статьи по теме

Экспортные цены на пиломатериалы выросли в три раза Экспортные цены на пиломатериалы выросли в три раза

Интересно, что самыми активными покупателями белорусской древесины являются Литва, Латвия и Польша.

Итоги уходящего года на Director.by Итоги уходящего года на Director.by

Год упущенных возможностей - так говорят многие эксперты, комментируя основные экономические тренды-2021. Какие шансы мы упустили, и что важного произошло на основных рынках?

Стали известны предварительные итоги работы экономики ЕАЭС в 2021 году Стали известны предварительные итоги работы экономики ЕАЭС в 2021 году

Главные выводы: достигнут допандемийный уровень, общий ВВП Союза увеличится на 4,1%, наблюдается положительная динамика во взаимной и внешней торговле.

Торговля предоставит скидки социально уязвимым категориям населения Торговля предоставит скидки социально уязвимым категориям населения

Соглашение с МАРТ подписали все крупнейшие торговые сети Беларуси. Скидка в размере 10% будет распространяться на 29 позиций социально значимых товаров.

ЕАБР провел опрос, чтобы узнать - как бизнес относится к интеграции ЕАБР провел опрос, чтобы узнать - как бизнес относится к интеграции

Оказалось, что большинство компаний одобряют действия своих правительств по сближению экономик в рамках ЕАЭС. А самым распространенным бизнесом на евразийском пространстве является торговля.