HR-активность в интернете: как крупные компании привлекают новых сотрудников

В ноябре и декабре 2023 года агентство «Градус°» совместно с агентством «Интериум» провело второе исследование крупных компаний, в котором были проанализированы практики привлечения кандидатов в интернете через собственные сайты, социальную сеть ВКонтакте и мессенджер Telegram.

Для проведения исследования были выбраны 243 крупнейшие компании. Список был составлен на основе публичных рейтингов. Присутствие данных компаний в интернете было проанализировано командой экспертов: в ручном и автоматическом режиме для оценки сайтов, групп ВКонтакте и других активностей было проведено 82 000 проверок организаций. Анализ включал оценку проработки каналов привлечения новых сотрудников, выявление наиболее эффективных практик рынка и формирование точек роста компаний для рекрутинга в интернете.

«Первое исследование получило высочайшую оценку сообщества HR, и в личных беседах руководители направлений корпораций рассказывали, что и как они изменили по итогам анализа прошлого исследования. Мы решили делать этот анализ ежегодно, чтобы повышать уровень HR-маркетинга в России. Результаты исследования показали, что у компаний есть потенциал для дальнейшего роста и развития, но нужно выделять больше ресурсов на проработку своих коммуникаций в интернете», – комментирует Павел Боревич, основатель агентства «Градус°».

Результаты исследования показали, что 24% компаний используют сообщества ВКонтакте для привлечения кандидатов. 79% организаций публикуют на странице собственные фотографии, 63% компаний размещают видеоматериалы. Анализ сообществ показал, что кандидатов привлекает оригинальный контент, однако по статистике 10% компаний из рейтинга создают социальные сети преимущественно для целей рекрутинга, пренебрегая наполнением сообщества.

Для оценки HR-активности каждой компании были созданы 60 объективных критериев – на их основе формировался рейтинг организации. В топ-20 лучших сообществ ВКонтакте по оценке экспертов попали компании «Азбука вкуса», «ЕвроХим», «Мираторг», ГК «Молвест», «ФосАгро», «Лента» и другие.

Всего 7% компаний из рейтинга используют Telegram для рекрутинговых целей. Из них только 60% компаний решили создать чат-бота для взаимодействия с соискателем. Например, чат-бот «На связи ДМП», задействованный в рекрутинге в магазины торговой сети «Пятерочка», демонстрирует, что чат-боты могут быть полезным инструментом для автоматизации первичного отбора кандидатов, освобождая время HR-специалистов для более глубокого анализа соискателей, проведения интервью и других более критически важных задач. В 10-ку лучших компаний, развивающих каналы в Telegram, попали «X5 Group», «Магнит», «РЖД», «Азбука вкуса», «Газпром» и другие.

Сайт компании, наиболее гибкую площадку для решения HR-задач, развивают 87,3% компаний. 18% компаний используют отдельный домен для рекрутинговых целей, но большая часть (86%) формируют специальный раздел на сайте. По оценке экспертов, лучшие показатели HR-сайта у компании «РЖД», второе место занимает компания «Русагро», третье место – «Ozon».

Проведенный анализ HR-активности показал, что компании с наибольшим количеством баллов в рейтинге применяют комплексный подход к привлечению новых сотрудников в интернете.

«Рекрутинг в интернете – это не только возможность привлечь талантливых кандидатов, но и шанс улучшить имидж организации. Мы надеемся, что результаты исследования помогут компаниям усовершенствовать свои методики и найти хороших специалистов», – отмечает Анна Александрова, административный директор digital-агентства «Интериум».