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Рост присутствия российских компаний на белорусской бирже: как это влияет на экономику

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Рост присутствия российских компаний на белорусской бирже: как это влияет на экономику

Российские компании находятся на подъеме на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), и этот рост оказывает значительное воздействие на региональную. Почти 3,5 тысячи предприятий из России сегодня воспользуются услугами БУТБ, и этот показатель постоянно растет.

Размеры торгов, в которых участвуют российские компании, значительно возросли, достигнув 18,4 миллиарда российских рублей, в сравнении с предыдущим показателем в 8,5 миллиарда российских рублей. Это вызывает интерес к механизмам этого роста и его влиянию на экономику.

Интеграция и рост

На совещании в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь,

Герман Пузырный, замначальника Управления внешнеэкономической деятельности БУТБ, подчеркнул, что произошел значительный рост числа российских компаний, использующих услуги БУТБ. За первое полугодие 2023 года объем торгов с участием представителей Российской Федерации превысил 106,4 миллиона долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что в 2022 году уже был зафиксирован впечатляющий рост в 83%.

Для достижения этого результата, на БУТБ была внедрена уникальная инициатива, известная как "Платформа импортозамещения", предоставляющая компаниям возможность быстро находить новых поставщиков аналогичных товаров вместо покупки товаров в недружественных странах. С момента запуска этой платформы в мае 2022 года было заключено 38,2 тысячи сделок на сумму 128,6 миллиона долларов. Это позволяет предприятиям минимизировать свою экспозицию к риску, связанному с поставками товаров из недружественных стран, и способствует увеличению внутренней экономической стабильности.

Потенциал для дальнейшего роста

Согласно Герману Пузырному, компании из 39 регионов России активно участвуют в торговле на БУТБ.

При этом, согласно экспертам, потенциал для дальнейшего роста остается огромным, и ожидается, что результаты будут благоприятными к концу года.

Этот рост представляет интерес, учитывая текущую геополитическую обстановку. В условиях изменений в мировой экономике и торговых отношений, Россия продолжает занимать первое место в биржевой торговле с Беларусью. Китай, находясь на втором месте, имеет существенное отставание (разница составляет примерно в 4 раза), а далее идут Азербайджан, Швейцария и Сингапур. Это позволяет утверждать, что сегодняшняя экономическая реальность подтверждает важность и эффективность торговых отношений между Россией и Беларусью.

В итоге:

Рост присутствия российских компаний на БУТБ является невероятно важным фактором для обеих стран. Это не только способствует развитию и укреплению бизнес-отношений, но также создает дополнительные возможности для диверсификации и укрепления экономической стабильности. В текущей геополитической среде это сотрудничество приобретает особое значение, и партнерство между Россией и Беларусью оказывает положительное воздействие на мировую экономику. Развитие торговых отношений между этими двумя странами продолжает приносить плоды и демонстрирует потенциал для будущего роста и сотрудничества.

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