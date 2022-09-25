111 наименований товаров юрлица и ИП смогут покупать только на бирже

В перечне много продуктов питания, древесины и металлопродукции. Правда, не все так страшно - в подавляющем большинстве это касается приобретения с целью экспорта.

Правительство определило перечень товаров, которые юрлица и индивидуальные предприниматели смогут приобретать только через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Этот документ утвержден постановлением №610 от 15 сентября.

В перечне - 111 товарных позиций. В том числе: сливочное масло и сыры, сухое молоко и сливки, мясо КРС и свинина, рапсовое масло, основные зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, просо), а также мука из этих круп, необработанные шкуры крупного рогатого скота и дубленая кожа из них, много видов древесины и лесоматериалов, железо и сталь, прутки и проволока, трубы, чугун, ферросплавы, отходы и лом черных металлов и др. В большинстве случаев обязанность приобретать такие товары на БУТБ возникает уже при цене сделки от 1000 евро.

В основном обязанность покупки такой продукции на бирже предусмотрена для юрлиц и ИП, если целью сделки является поставка на экспорт. Например, из продуктов питания для продажи на внутреннем рынке через биржу нужно приобретать только одну позицию: «молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%». По древесине и металлопродукции таких позиций больше. Но в целом розничной торговли, использования для собственного потребления и в производстве на территории страны это не касается.

Этим же постановлением обновлен перечень организаций, у которых могут производиться закупки металлопродукции организациями-потребителями, а также которым организации-производители или их сбытовые организации (официальные торговые представители) могут реализовывать металлопродукцию для осуществления внутриотраслевой кооперации. В этом перечне - исключительно крупнейшие белорусские предприятия: «Атлант», «Амкодор», «Белагромаш», БЕЛАЗ, БМЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, МТЗ, Могилевский завод лифтового машиностроения, Молодечненский завод металлоконструкций, ММЗ и республиканское объединение «Белагросервис».

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