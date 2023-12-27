Окно возможностей для белорусских экспортеров в Россию

Белорусский экспорт в Россию вырос за полтора года на $9,4 млрд. Это исторический рекорд, который открывает перед белорусскими производителями широкие возможности для расширения рынков сбыта.

Как заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, рост экспорта в Россию обусловлен рядом факторов, в том числе политическими отношениями между двумя странами, интенсивностью региональных контактов, а также высокой конкурентоспособностью белорусских товаров и услуг.

По словам дипломата, в этом году состоялись 19 визитов руководителей российских регионов в Беларусь, в результате которых было заключено более 200 соглашений о сотрудничестве.

С учетом увеличения белорусского экспорта в этом году примерно на $2,8 млрд, общий объем двустороннего товарооборота, по прогнозам Дмитрия Крутого, по итогам 2023 года может выйти на уровень $50 млрд.

По итогам года ожидаются хорошие показатели по поставкам не только товаров, но и услуг.

Так, белорусские строители в этом году ввели в России ряд знаковых объектов, а премьер-министр Беларуси поставил им задачу разработать план удвоения экспортных строительных услуг в Россию.

Айтишники Беларуси также активно работают на российском рынке.

В рамках группы высокого уровня по сотрудничеству в области информационных технологий было решено изучить все нормативные правовые акты двух стран, которые мешают взаимному доступу и взаимному признанию айтишных продуктов и программного обеспечения.

Белорусские производители имеют все возможности для того, чтобы воспользоваться историческим окном возможностей и расширить свое присутствие на российском рынке.

Для этого необходимо:

Активно участвовать в региональных мероприятиях и выставках в России. Создавать и развивать партнерские отношения с российскими компаниями. Инвестировать в развитие новых продуктов и услуг, отвечающих потребностям российского рынка.

В условиях глобальной экономической нестабильности белорусский экспорт в Россию является одним из ключевых драйверов роста белорусской экономики. Поэтому важно, чтобы белорусские производители использовали все возможности для того, чтобы максимально эффективно воспользоваться этим потенциалом.

Какие конкретные товары и услуги из Беларуси пользуются наибольшим спросом в России?

В целом, белорусские товары и услуги пользуются широким спросом в России. Однако, существуют некоторые товарные группы, которые пользуются наибольшим спросом.

К наиболее востребованным товарам из Беларуси в России относятся:

Продукция машиностроения и металлообработки: тракторы, комбайны, автомобили, автобусы, троллейбусы, вагоны, станки, оборудование и т.д.

тракторы, комбайны, автомобили, автобусы, троллейбусы, вагоны, станки, оборудование и т.д. Продукция легкой промышленности: одежда, обувь, текстиль, трикотаж, швейные изделия и т.д.

одежда, обувь, текстиль, трикотаж, швейные изделия и т.д. Продукты питания: мясо, молоко, сыр, колбасы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки и т.д.

мясо, молоко, сыр, колбасы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки и т.д. Химическая промышленность: минеральные удобрения, каучук, пластмассы, лакокрасочные материалы, бытовая химия и т.д.

минеральные удобрения, каучук, пластмассы, лакокрасочные материалы, бытовая химия и т.д. Лесная промышленность: древесина, пиломатериалы, мебель, бумагоцеллюлозная продукция и т.д.

Также, востребованы белорусские услуги в следующих сферах:

Строительство : строительные материалы, строительные работы, инженерные услуги и т.д.

: строительные материалы, строительные работы, инженерные услуги и т.д. Информационные технологии: программное обеспечение, разработка и внедрение информационных систем, аутсорсинг и т.д.

программное обеспечение, разработка и внедрение информационных систем, аутсорсинг и т.д. Медицина : медицинские препараты, медицинское оборудование, услуги врачей и т.д.

: медицинские препараты, медицинское оборудование, услуги врачей и т.д. Образование : обучение студентов и специалистов, стажировки, повышение квалификации и т.д.

: обучение студентов и специалистов, стажировки, повышение квалификации и т.д. Туризм: туристические услуги, гостиничный бизнес, рекреационное обслуживание и т.д.

Конкретные потребности российских покупателей зависят от региона. Например, в Центральном федеральном округе наибольшим спросом пользуются товары машиностроения, легкой промышленности и продуктов питания. В Северо-Западном федеральном округе востребованы товары лесной промышленности и строительных материалов. В Южном федеральном округе популярны продукты питания и сельскохозяйственная техника.

Белорусским производителям необходимо учитывать потребности российских покупателей при разработке стратегии экспорта.