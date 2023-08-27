МАРТ ужесточает контроль над ценами на школьные товары

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси активизировало меры контроля за ценами на школьные товары в преддверии нового учебного года. Прошедшие проверки выявили не только разнообразие товаров с различными ценами, но и нарушения законодательства о торговле.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой МАРТ, в период с 11 по 20 августа были осуществлены проверки 68 торговых объектов, включая торговые точки, специализированные ярмарки и базары, специализирующиеся на продаже школьных товаров.

Контрольные мероприятия выявили не только разнообразие ассортимента товаров по различным ценам, но и факты нарушения законодательства о торговле. В результате проверок, МАРТ вынес рекомендации о необходимости устранения нарушений пяти субъектам торговли. Кроме того, трое из них получили предписания о немедленном прекращении реализации нарушающих закон товаров.

Министерство также активно анализирует документацию, касающуюся формирования цен на школьные товары в торговых объектах, где были выявлены "предпосылки к нарушению ценового законодательства". В случае обнаружения нарушений, к ним будут применены меры административной ответственности.

Отметим, что такие контрольные мероприятия будут продолжены, и дополнительные проверки будут проведены на школьных базарах, работающих в регионах в выходные дни.

Надбавки и штрафы за нарушения

В соответствии с постановлением №713, регулирующим цены на товары в Беларуси, предельные торговые надбавки на школьные товары установлены на следующем уровне:

Для детской одежды и обуви - не более 30%,

Для школьных рюкзаков и ранцев - не более 40%,

Для письменных и канцелярских принадлежностей - в пределах 30-40%.

Юридическим лицам, нарушившим эти надбавки, грозит штраф в размере вдвое большем, чем разница между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной выручкой по установленным ценам.

Индивидуальные предприниматели, совершившие нарушения, могут быть оштрафованы в размере 20 базовых величин. С учетом того, что базовая величина в настоящее время составляет 37 белорусских рублей, размер штрафа для индивидуального предпринимателя составит 740 рублей.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Ранее МАРТ предоставило информацию о приблизительной стоимости комплектов одежды делового стиля и обуви для школьников, которая начинается от 98 белорусских рублей. Оптимальный комплект для школьника может обойтись до 300 рублей.

Согласно оценкам Мингорисполкома, расходы на сбор школьника в начальные классы варьируются от 370 до 1150 рублей. Для старших школьников комплект обойдется от 460 до 2400 рублей.

Отмечается, что в некоторых магазинах Беларуси предлагаются услуги рассрочки и кредитования для покупки товаров, необходимых для школы.