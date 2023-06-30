Беларусь готова к сотрудничеству с Россией: модернизация секторов экономики и создание совместных производств

Президент Александр Лукашенко обращается к регионам России на форуме и подчеркивает готовность Беларуси предложить свои возможности в ключевых отраслях.

Минск, 22 мая 2023 - Президент Беларуси, Александр Лукашенко, заявил о готовности своей страны принять активное участие в модернизации ключевых секторов экономики России и разработке совместных производств. В своем видеообращении, которое было приведено в РИА Новости, Лукашенко отметил, что Беларусь обладает обширными предложениями в сельском хозяйстве, машиностроении, строительстве, деревообработке, поставках оборудования, компонентной базе, пищевой, легкой промышленности, космической отрасли и фармацевтике. Он уверен, что эти предложения будут интересны и востребованы в различных регионах России.

Беларусь уже заключила 81 соглашение о сотрудничестве с российскими регионами в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Президент Лукашенко подчеркнул, что на фоне санкций, две страны успешно решают задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, дополняя друг друга в поставках сырья и промышленной продукции.

Особое внимание Лукашенко уделил развитию контактов между регионами Беларуси и России, отметив их активное развитие даже в сложные времена. Сильные партнерские отношения между двумя странами помогают им "держать удар со стороны Запада по всем фронтам", включая экономическую сферу.

Ранее премьер-министр Беларуси, Роман Головченко, также выразил намерение страны начать работу на заводах, оставшихся без деятельности после ухода западных компаний из России. Он признал, что возможность была частично упущена, и Беларуси предстоит борьба за эти освободившиеся предприятия с российскими и китайскими производителями. Тем не менее, власти Беларуси решительно настроены на привлечение инвестиций и создание благоприятной бизнес-среды для развития совместных проектов с российскими партнерами.

Беларусь готова дальше укреплять сотрудничество с Россией, стремясь к совместному развитию и достижению взаимных экономических выгод. Это сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению и процветанию обеих стран.