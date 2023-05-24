ВВП Беларуси: Всемирный банк значительно улучшает прогнозы, прогнозируя рост экономики на 0,6% вместо ожидаемого падения

Оценки Всемирного банка указывают на положительную динамику внешней торговли, с ожидаемым увеличением экспорта товаров и услуг на 3,5.

Всемирный банк значительно улучшил свои прогнозы относительно динамики ВВП Беларуси в текущем году. Согласно последнему докладу, посвященному перспективам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии, ожидается, что белорусская экономика продемонстрирует рост на уровне 0,6%, вместо предыдущего прогноза о падении на 2,3%, который был представлен в январском обзоре.

Позитивные пересмотры прогнозов Всемирного банка свидетельствуют о восстановлении и укреплении белорусской экономики. Организация выделяет положительную динамику внешней торговли как один из факторов, способствующих этому пересмотру. Ожидается, что экспорт товаров и услуг Беларуси увеличится на 3,5%, подтверждая растущий интерес к белорусским товарам и возрастающую конкурентоспособность страны на международных рынках.

Это значимое обновление прогнозов Всемирного банка отражает уверенность в сильной позиции белорусской экономики и ее способности адаптироваться к вызовам и неопределенности на мировой арене. Власти Беларуси продолжают внедрять стратегические меры по укреплению экономической стабильности и привлечению инвестиций, что способствует созданию благоприятной и надежной деловой среды.

По мнению экономических экспертов, улучшение прогнозов Всемирного банка подтверждает успешную реализацию экономических реформ и мер, предпринятых Беларусью. Ожидается, что положительная динамика экономики будет способствовать росту предпринимательства, привлечению новых инвестиций и созданию новых рабочих мест, способствуя дальнейшему развитию страны.