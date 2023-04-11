Сегодня цены на бензин в Белоруссии снова снизились

Вчера концерн Белнефтехим сообщил, что уровень предельных (максимальных) розничных цен на автозаправках Республики Беларусь снизится с 11 апреля.

Со вторника на заправках республики будут установлены следующие цены (за литр):

АИ-92-К5-Евро – 2 рубля 30 копеек

АИ-95-К5-Евро – 2 рубля 40 копеек

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 62 копейки

Дизтопливо – 2 рубля 40 копеек

В сравнении с установленными неделю назад, цены на автозаправках республики снизятся на одну копейку.

О первом изменении цен в текущем году стало известно 6 марта – тогда концерн объявил, что с 7 числа цены будут ниже на одну копеек.

Второе снижение было введено 14 марта, третье – 21 марта, четвертое – 27 марта, пятое – 3 апреля.

Таким образом, это уже шестое понижение цен на автозаправки с начала года.

В 2021 году цены на автозаправки Беларуси менялись 30 раз, в 2020 году – 16, а в 2019 году – 28.