В Белоруссии будут контролировать реализацию совместных с Россией инвестиционных проектов

Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Василий Герасимов. По его словам, ведомство планирует усилить контроль за ходом реализации инвестиционных проектов, в том числе финансируемых за счет российского кредитования.

Пресс-служба правительства Белоруссии в ноябре сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение по выделению республике кредита на 105 миллиардов рублей на инвестиционные проекты. Глава Комитета сообщил, что ведомство продолжит контролировать расходование средств бюджета Белоруссии, проверит целевое использование средств бюджета Белорусско-Российского Союзного государства.

В этой связи он рассказал, что в рамках союзного государства Комитет государственного контроля вместе со Счетной палатой РФ контролирует использование средств бюджета государств-членов ЕАЭС, в том числе союзных программ, мероприятий и проектов.

По словам Герасимова, совместно с высшими ведомствами финансового контроля государств - членов Евразийского Экономического союза ежегодно проводится внешний аудит в Органах ЕАЭС по вопросам использования бюджета ЕАЭС.

Кроме того, на ежегодной основе проводятся проверки исполнения международных обязательств по распределению и перечислению таможенных пошлин в соответствии с ЕАЭС.

Глава комитета напомнил, что в марте был подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве с контрольно-ревизионным органом Китая.

«У двух контрольных ведомств много общих тем, основная цель – способствовать безусловному выполнению достигнутых договоренностей между главами двух государств, в том числе, по реализации важнейших инвестиционных проектов. Сотрудничество с контролным органом Китая будет происходить как на двусторонней, так и на многостороннем уровне, в том числе на Шанхайской организации сотрудничества», - отметил глава комитета.

Западные санкции против Белоруссии были расширены из-за того, что российская военная операция на Украине была поддержана Минском. Некоторые западные фирмы ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономические интеграции Минска и Москвы, активной торговой связи, разработки и принятия совместных мер импортозамещения.