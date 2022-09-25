Нацбанк разъяснил новый порядок регистрации валютных договоров

Опубликована новая инструкция, которая вступает в силу 1 октября 2022 г. Теперь при пересчете суммы в валюте в базовые величины будет применяться размер б.в. и официальный курс рубля, установленные на дату заключения договора. Есть и другие изменения.

Постановлением Правления Национального банка от 14 сентября 2022 г. №345 утверждена новая редакция инструкции о регистрации резидентами валютных договоров, которая вступит в силу с 1 октября т.г. В ней уточняются некоторые важные для предприятий моменты: требования при пересчете суммы обязательств по таким договорам, сроки их регистрации и др. Кроме того, вводятся новые типы и даже подтипы договоров, применяемые при совершении различных валютных операций. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Нацбанка.

Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров была принята постановлением Правления Национального банка от 12 февраля 2021 г. №37 и вступила в силу с 9 июля прошлого года. В соответствии с ней регистрации подлежат все договора между резидентами и нерезидентами, предусматривающие расчеты в валюте в сумме от 4000 базовых величин для юрлиц и ИП и 2000 б.в. для физлиц. В том числе: при расчетах за товары (работы, услуги), приобретении (продаже) нерезидентами и резидентами друг у друга акций и долей в уставном фонде, лизинге и других операциях.

В новой инструкции с учетом практики работы уточняется, что при определении необходимости регистрации валютного договора при пересчете суммы обязательств по нему в базовые величины будут применяться размер базовой величины и официальный курс белорусского рубля, установленные на дату заключения валютного договора. Если же в действующий валютный договор, который ранее не подлежал регистрации, вносятся изменения, в результате которых сумма обязательств по нему достигает либо увеличивается до суммы, предусмотренной инструкцией, курс и значение б.в. применяется на дату внесения изменений.

Документом урегулированы вопросы, связанные с определением момента регистрации валютного договора, в том числе, когда поступление денежных средств и совершение действий, направленных на его исполнение, происходят в один день. Для снижения нагрузки на резидентов оптимизирован срок представления ими информации об исполнении обязательств по валютному договору. Такую информацию теперь нужно предоставлять не позднее 18-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (периодом), в течение которого совершались действия, направленные на исполнение обязательств по валютному договору.

Кроме того, инструкцией введен новый тип и подтип валютного договора, касающиеся валютных договоров, предусматривающих экспорт и импорт, а также выделены в отдельные подтипы валютные договоры, предусматривающие оказание страховых услуг, посреднические договоры и др. Как отмечают в Нацбанке, это решение позволит учитывать ситуации, когда в рамках одного валютного договора предусматривается проведение платежей как по экспорту, так и по импорту, а также конкретизировать объемы финансовых потоков в рамках отдельных типов валютных договоров, что повысит релевантность данных, поступающих в информационную систему валютного мониторинга.

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