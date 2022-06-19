В ЕАЭС временно упрощен порядок регистрации лекарств

Это позволит оперативно выводить на рынок новые препараты в случае угрозы возникновения дефицита в условиях «внешнего экономического воздействия».

Совет Евразийской экономической комиссии 10 июня принял пакет временных специальных мер в сфере обращения лекарственных средств. Речь идет об упрощении некоторых процедур, а также разрешении странам - членам ЕАЭС до конца 2023 года самостоятельно устанавливать специальный порядок регистрации лекарств на своей территории в случае риска возникновения дефицита медпрепаратов в связи с санкциями и перебоями в поставках.

До 31 декабря 2023 года продлевается действие всех выданных в соответствии с нормами Союза разрешительных документов (регистрационных удостоверений лекарственных средств и сертификатов соответствия GMP Союза производственных площадок). А при проведении инспекций производственных площадок на соответствие требованиям GMP разрешается одновременное выполнение инспекций и регистрация лекарств, а также проведение таких инспекций удаленно и даже в пострегистрационном режиме, говорится в сообщении ЕЭК.

Кроме того, внесены изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми до 31 декабря 2022 года продлен срок регистрации медицинских изделий по национальным правилам. Это должно поддержать, прежде всего, рынки Беларуси и России, которые столкнулись с «ограничительными мерами экономического характера».

В прошлом году белорусский рынок медпрепаратов оценивался в чуть менее 4 млрд рублей. Из них на долю отечественной фармацевтической промышленности приходилось примерно 50% в стоимостном выражении. Импорт белорусских лекарств в 2021 г. составил порядка 160 млн долларов.

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