Валютные потоки возьмут под глобальный контроль

Указ №291 обязывает Нацбанк предоставлять информацию о валютных договорах, заключенных субъектами хозяйствования, Агентству внешнеэкономической деятельности, а также госорганам и иным госорганизациям.

С 1 сентября Национальный банк будет обязан предоставлять сведения обо всех зарегистрированных валютных договорах субъектов хозяйствования некоторым уполномоченным органам «для обеспечения выполнения возложенных на них в соответствии с законодательством задач и функций». Это предусмотрено Указом №291 от 22 августа 2022 года «О повышении эффективности внешнеэкономической деятельности».

В частности, информация о внешнеторговых договорах, заключенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами, будет предоставляться Агентству внешнеэкономической деятельности. А о валютных договорах госпредприятий - государственным органам и иным государственным организациям, которым эти предприятия подчинены, либо в состав которых они входят, а также если их акции (доли в уставных фондах) переданы в управление данным государственным органам (организациям).

В документе отмечается, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. №226-З «О валютном регулировании и валютном контроле», сведения о валютных договорах составляют банковскую тайну юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом в Указе прописано, что их предоставление в данном случае не является нарушением банковской тайны. Хотя госорганы и АВД, которые получат удаленный доступ к соответствующим данным Нацбанка, обязаны обеспечить при их обработке соблюдение требований законодательства об информации, информатизации и защите информации.

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