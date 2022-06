10 советов: как правильно выбрать доменное имя для сайта

Специалисты считают, что «одежка» для сайта - то есть название и адрес, не менее важна, чем содержание - «движок», сервисы и наполнение качественным контентом.

Как это ни странно, но довольно часто компании, ИП или фрилансеры не уделяют должного внимания доменному имени. Кто-то, обнаружив, что интересные имена «заняты», берет то, «что осталось», а кто-то вообще считает этот шаг неважным. По мнению специалистов AMDG, это серьезная ошибка, которая может привести к снижению посещаемости, а следовательно, и к сокращению прибыли.

Во-первых, имя ресурса должно быть понятным и релевантным вашему бизнесу. Правильно выбранное имя повышает узнаваемость бренда, добавляет ему авторитетности, а значит и потенциальных клиентов. Во-вторых, имя должно «работать» на продвижение. Ключевые слова в названии повышают шансы на то, что размещенная на сайте информация будет соответствовать пользовательским запросам. Например, если ресурс по продаже цветов содержит в названии слова «роза» или «цветок», то такое доменное имя будет хорошо ранжироваться по низкочастотным запросам. Ниже - 10 советов от специалистов о том, как правильно выбрать доменное имя.

1. Подумайте, в какой стране или в каком городе в основном находится ваша целевая аудитория. Например, если вы создаете свой продукт или услугу в России, но вашими клиентами являются жители Беларуси, то лучше выбрать зону by. Если же вы предоставляете услуги или продаете товар по всему миру, выбирайте доменную зону com. Например, автосалон российской компании Lada в Беларуси использует доменную зону by, а сеть H&M, работающая в более чем 70 странах мира, находится в зоне com.

2. Выбирайте яркое, запоминающееся имя, но в то же время простое и понятное.

3. Будьте кратки. От 6 до 14 символов вполне достаточно.

4. Протестируйте выбранное имя на запоминаемость, легкость в написании и чтении.

5. По возможности не используйте цифры, тире, нижнее подчеркивание и другие знаки, так как они плохо запоминаются.

6. Имя домена можно регистрировать на кириллице. Написанные таким образом имена удобнее читать и проще запомнить. Имена на латинице и на кириллице индексируются одинаково хорошо. Пользователь будет видеть кириллическое имя, а поисковики - специальные символы, преобразованные через punycode. Благодаря этому домен работает корректно. Однако важно учесть, что домен, написанный кириллицей, можно набрать только при наличии русской клавиатуры. То есть такой сайт будет удобен только в русскоязычном регионе.

7. Обязательно проверьте, не является ли выбранное вами имя чьим-то товарным знаком! Это можно сделать как в поисковой строке Google, Яндекса и в соцсетях, так и в WIPO Global Brand Database.

8. Не доверяйте регистрацию домена третьему лицу! Ведь тем самым вы предоставляете ему доступ к своему домену и сайту. И если в будущем вы захотите самостоятельно заниматься вопросами продления домена, то у вас могут возникнуть неприятности и сложности с передачей этих данных.

9. При регистрации установите автоматическое продление, так как если вы забудете вовремя оплатить услугу, ваш домен снова станет свободным и доступным для покупки. То есть вы можете потерять имя, а вместе с ним - бренд и популярность, которые нарабатывали годами.

10. Перед покупкой доменное имя нужно проверить с помощью сервиса Wayback Machine. Для чего? Если вы покупаете уже существующее имя, то стоит тщательно изучить его историю, чтобы избежать неприятностей на тот случай, если у него плохая «репутация». Ведь у каждого действующего сайта (даже если он полностью вычищен и выставлен на продажу) уже есть определенный индекс качества и ссылочный профиль. С другой стороны, если у сайта положительная история, это может дать неплохой толчок, так как вам не придется заниматься продвижением с нуля. Например, домен «с историей» есть у мобильного оператора A1 (Velcom.by). До 2019 года этот сайт принадлежал магазину спортивной обуви.

