Цены на золото снова пошли в рост

В этом году стоимость драгметаллов на мировых рынках росла в первом квартале. Затем, начиная примерно с апреля она снижалась. Но в августе-сентябре цены на золото снова начали расти, и это важно для белорусских финансов.

Минфин опубликовал статистическую информацию о ценах на основные котирующиеся у инвесторов драгоценные металлы в текущем году. Правда, наши финансисты (очевидно для внутреннего использования) указывают цены в граммах, а не в унциях, но и так можно получить представление о динамике стоимости золота, серебра и платины - самых популярных активах такого типа. Можно просто помнить, что 1 тройская унция равна примерно 31,1 грамма.

Так вот, по этим данным в начале года стоимость 1 г. золота на мировых рынках составляла 58,41 долл., в марте - уже 62,62 долл., а в июле - 55,83. Аналогичная история с серебром: январь - 0,7436 долл./г., март - 0,8115, июль - 0,6133. И с платиной: январь - 32,01, март - 33,54, июль - 27,97 долл./г. Но в августе мы видим синхронный разворот рынка. За этот месяц 1 г. золота вырос в цене до 56,77 долл. за грамм, серебро - до 0,6350, а платина - до 29,27 долл./г. Этот рост довольно значителен, тем более что тренд пока продолжается и в сентябре.

Почему это важно для Беларуси? Значительная часть белорусских золотовалютных резервов формируется за счет золота. Сейчас Нацбанк не публикует развернутую информацию о структуре ЗВР, но в первом квартале монетарное золото в наших резервных активах составляло более 39%. Это очень много, и потому ценовые изменения на рынке драгметаллов могут как уменьшить, так и увеличить национальные резервы. Причем, очень существенно.

Напомним, что ЗВР Беларуси на 1 августа составляли 7 561,7 млн долл. Если отталкиваться от цен, приведенных Минфином, и предположить, что доля золота в структуре ЗВР не изменилось, то с марта по июль (с учетом снижения цен на золото примерно на 9%) наши резервы могли потерять около 300 млн. Повторимся: все это - сугубо оценочные прикидки.

И напоследок об одной очень странной вещи, учитывая изменение ценового тренда на драгметаллы в сторону роста. В Беларуси есть Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней, который скупает все такие металлы. С 1 сентября этот фонд установил новые закупочные цены, которые оказались не выше, а ниже предыдущих, причем очень значительно! Например, золото планируется покупать на 5% дешевле, чем в августе, платину - на 8%, а серебро - вообще почти на 13%. Удивительная математика, особенно если учесть, что новая цена на золото (133,88 руб. за 1 грамм) в этом фонде на четыре с лишним доллара за грамм меньше, чем озвученная Минфином цена этого металла на мировом рынке в прошлом месяце.

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