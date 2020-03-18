Инвесторы предпочитают палладий и родий

На фоне турбулентности в мировой экономике на рынке драгоценных металлов наблюдается рост котировок.

Как рассказал журналу «Директор» руководитель FTM Brokers Александр САБОДИН, главным «ньюсмейкером» на рынке драгметаллов в последнее время является палладий. За последние 10 лет цена на него выросла примерно с 200 долл. за унцию до 2 300+.

- В 2019 г. стоимость палладия в долларах повысилась на 59,6%, а в белорусских рублях - на 55,3%. А уже с начала 2020 г. цена палладия в долларах и белорусских рублях увеличилась соответственно на 24,9 и 27,6%, - говорит эксперт. - Таким образом, палладий сейчас входит в первую тройку популярных инструментов у частных инвесторов. Во многом такой ажиотаж обусловлен дефицитом этого металла. С 2010 г. спрос на палладий превышает предложение, и эта ситуация, по прогнозам, будет сохраняться еще несколько лет.

Золото, которое традиционно обладает репутацией защитного актива, в 2019 г. в долларах подорожало на 16%, а в белорусских рублях - на 12,9%. С начала 2020-го стоимость золота в долларах и белорусских рублях увеличилась на 2,3 и 4,5% соответственно.

Стоимость серебра в долларах в 2019 г. выросла на 16,1%, а в белорусских рублях - на 12,9%. При этом с начала 2020 г. стоимость серебра в долларах сократилась на 1,8%, а в белорусских рублях увеличилась на 0,3%. Основной спрос на серебро предъявляют инвесторы, промышленность (электротехника и электроника) и ювелиры. На промышленность приходится половина объема спроса на данный металл.

Некоторые эксперты утверждают, что через 10 лет запасы серебра будут практически исчерпаны, что повлечет за собой существенный рост цен на него. Наиболее оптимистичные аналитики даже говорили, что цены на серебро и золото будут одинаковыми. Об исчерпании запасов серебра впервые заявила Геологическая служба США 2 года назад. Однако стоит отметить, что американские геологи уточнили в своем отчете, что это может произойти, если не будут разведаны его новые месторождения.

- Платина в долларах в 2019 г. подорожала на 21,2%, а в белорусских рублях - на 18%... Но особенно хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас внимание инвесторов неожиданно привлек родий, котировки которого в 2019 г. подорожали с 2 450 до 6 140 долл. за унцию, - отмечает А. Сабодин. - В начале этого года восходящий тренд усилился и стоимость металла достигла отметки 10 160 долл. Такого стремительного роста не было ни в одном сегменте товарного рынка!

Полностьюобзор ситуации на мировом рынке драгметаллов читайте в статье А. Дейч «В фаворитах - палладий и родий»в печатной версии журнала «Директор» №2/2020.

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