Для частных школ введут обязательное лицензирование

Это предусмотрено проектом Закона «О лицензировании», который будет рассмотрен на осенней сессии парламента. Кроме того, такие учебные заведения будут обязаны проходить государственную аккредитацию.

В Беларуси планируется ужесточить требования к деятельности частных школ и детских садов. Осенью парламент может принять поправки в законодательство о лицензировании, в результате которых эта деятельность станет невозможной без получения официального разрешения на ее осуществление. Но еще раньше - уже с сентября текущего года - Министерство образования планирует ввести обязательную государственную аккредитацию для таких учреждений. Об этом в интервью SB.by заявил министр образования Андрей Иванец.

В настоящее время в Едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей числится 49 организаций, из которых у 35 вид деятельности - общее среднее образование, а у 14 - дошкольное. При этом госаккредитацию (которая дает право выдавать документы об образовании - свидетельства и аттестаты) прошли только 13. В министерстве отмечают, что к прошедшим аккредитацию учреждениям у них нет претензий, но осуществление обучения без этой процедуры вызывает вопросы.

Сегодня действует заявительный принцип регистрации частных учреждений образования - оформить удостоверение можно буквально за один день. А вот чтобы получить госаккредитацию, нужно выполнить внушительный список требований. И что мы видим? Некоторые частники делать этого не хотят и просто отправляют своих учеников для сдачи итоговой аттестации в государственные учреждения, - констатировал руководитель Минобразования. - Напрашивается вопрос: почему они не хотят проходить данную процедуру и выпускают учеников в виде «полуфабрикатов»? Мы должны наладить аттестацию этих учащихся на предмет соответствия усвоенной образовательной программы и госстандарту.

В соответствии с проектом закона, для получения лицензии частному учебному заведению придется выполнить ряд требований. Они касаются не только наличия помещения, которое должно соответствовать санитарным, противопожарным и другим нормам, а также соответствующего оборудования, мебели и учебных пособий, но и подготовки и штата преподавателей. Так, в законопроекте указано, что при реализации образовательных программ среднего образования укомплектованность педагогическими работниками, для которых работа у соискателя лицензии является основным местом работы, должна составлять не менее 70% от общего количества педагогических работников.

Можно предположить, что в случае введения планируемых изменений в полном объеме, количество частных образовательных заведений в Беларуси сократится. Эта деятельность не является сверхприбыльной и влечет существенные затраты, которые очевидно вырастут из-за необходимости исполнять более жесткие условия законодательства.

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