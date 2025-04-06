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ВТБ провел уроки финансовой грамотности для 800 белорусских школьников

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ВТБ провел уроки финансовой грамотности для 800 белорусских школьников

ВТБ в рамках Недели финансовой грамотности провел интерактивные занятия в 20 школах и гимназиях страны. Их посетили более 800 школьников 3-11 классов. На уроках под девизом «Наведи порядок в личных финансах» специалисты банка рассказывали, как выгодно и безопасно распоряжаться деньгами, пользоваться картами и противостоять мошенникам.

Занятия проходили в форме интерактивных уроков с обучающими викторинами и подарками. Ученики задавали самые разные вопросы о финансах, в том числе как проходит инкассация, чем отсрочка отличается от кредита и что нужно делать, если потерял банковскую карту.

«ВТБ уделяет особое внимание финансовому просвещению подрастающего поколения. В рамках Недели финансовой грамотности наши специалисты провели серию обучающих мероприятий в школах по всей стране, помогая детям и молодежи сформировать правильные финансовые привычки. Благодаря опыту и знаниям работников банка, сотни школьников получили практические навыки управления деньгами», – рассказывает начальник отдела клиентской поддержки ВТБ Екатерина Линиченко.

В этом году уроки по финансовой грамотности прошли с 17 по 23 марта. ВТБ кроме столицы и областных центров организовал мероприятия в Бобруйске, Барановичах, Пинске, Орше, Мозыре, Солигорске, Лиде, Новополоцке, Светлогорске, Костюковичах, Кричеве, Быхове, Березе, Кричеве и Вилейке.

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