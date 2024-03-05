В Минске пройдёт презентация уникальной программы Executive MBA

Приглашаем Вас на презентацию совместной программы Executive MBA БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ (Беларусь) и Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (Россия). Программа проводится в Беларуси.
Совместная Executive MBA ориентирована на собственников и топ-менеджеров компаний и направлена на получение стратегических знаний об управлении бизнесом и личную перезагрузку. Миссия программы развивать лидеров, желающих создавать и масштабировать организации с международным уровнем конкурентоспособности.
Executive MBA БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ и ВШМ СПбГУ это:
- Международный диплом с аккредитациями AACSB, EQUIS, AMBA.
- Сильный состав группы собственники и руководители крупного и среднего бизнеса Беларуси.
- Международная команда преподавателей.
- Обучение на русском языке в удобном модульном формате. Учебные занятия проходят в Минске.
- Классические и инновационные дисциплины. Предметы, развивающие международный бизнес-фокус. Курсы и тренинги, направленные на личностный рост.
- Современные технологии обучения: бизнес-симуляции, стратегические и форсайт-сессии, коуч-сессии, групповая проектная работа, мастер-классы и гостевые лекции.
- Три выездные сессии в зарубежных бизнес-школах.
- Академическая мобильность: элективные курсы в группах МВА партнерских университетов и школ менеджмента на протяжении всей жизни бесплатно.
- Дипломный проект по разработке стратегии развития компании.
- Интеграция в сообщество выпускников МВА двух школ (более 2000 выпускников).
На презентации у Вас будет возможность:
- Узнать, как программа Executive MBA формирует компетенции, позволяющие руководителям быть конкурентоспособными на глобальной арене.
- Пообщаться с преподавателями, выпускниками, слушателями программы и на живых примерах рассмотреть реальные результаты от обучения.
- Погрузиться в атмосферу уникальной программы Executive MBA и получить всю информацию, касающуюся поступления на обучение.
Презентация состоится 5 марта 2024. Начало в 18:00. Мероприятие пройдет в кампусе БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 169, БЦ «XXI век», 8 этаж. Доступно участие в онлайн-формате, ссылка на подключение будет предоставлена после регистрации на мероприятие.
Регистрация по ссылке: https://emba.21vk.biz/presentation/#presentation или по телефону +375 (29) 921 68 05.
Ждем Вас!