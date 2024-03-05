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В Минске пройдёт презентация уникальной программы Executive MBA

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В Минске пройдёт презентация уникальной программы Executive MBA

Приглашаем Вас на презентацию совместной программы Executive MBA БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ (Беларусь) и Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (Россия). Программа проводится в Беларуси.

Совместная Executive MBA ориентирована на собственников и топ-менеджеров компаний и направлена на получение стратегических знаний об управлении бизнесом и личную перезагрузку. Миссия программы развивать лидеров, желающих создавать и масштабировать организации с международным уровнем конкурентоспособности.

 

Executive MBA БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ и ВШМ СПбГУ это:

  • Международный диплом с аккредитациями AACSB, EQUIS, AMBA.
  • Сильный состав группы собственники и руководители крупного и среднего бизнеса Беларуси. 
  • Международная команда преподавателей. 
  • Обучение на русском языке в удобном модульном формате. Учебные занятия проходят в Минске. 
  • Классические и инновационные дисциплины. Предметы, развивающие международный бизнес-фокус. Курсы и тренинги, направленные на личностный рост. 
  • Современные технологии обучения: бизнес-симуляции, стратегические и форсайт-сессии, коуч-сессии, групповая проектная работа, мастер-классы и гостевые лекции. 
  • Три выездные сессии в зарубежных бизнес-школах. 
  • Академическая мобильность: элективные курсы в группах МВА партнерских университетов и школ менеджмента на протяжении всей жизни бесплатно. 
  • Дипломный проект по разработке стратегии развития компании. 
  • Интеграция в сообщество выпускников МВА двух школ (более 2000 выпускников).

 

На презентации у Вас будет возможность:

  • Узнать, как программа Executive MBA формирует компетенции, позволяющие руководителям быть конкурентоспособными на глобальной арене. 
  • Пообщаться с преподавателями, выпускниками, слушателями программы и на живых примерах рассмотреть реальные результаты от обучения. 
  • Погрузиться в атмосферу уникальной программы Executive MBA и получить всю информацию, касающуюся поступления на обучение.

 

Презентация состоится 5 марта 2024. Начало в 18:00. Мероприятие пройдет в кампусе БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 169, БЦ «XXI век», 8 этаж. Доступно участие в онлайн-формате, ссылка на подключение будет предоставлена после регистрации на мероприятие.

 

Регистрация по ссылке: https://emba.21vk.biz/presentation/#presentation или по телефону +375 (29) 921 68 05.

Ждем Вас!

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