Правила потребительского кредитования и выдачи микрозаймов могут измениться

Нацбанк разрабатывает проект Закона «О потребительском кредите (микрозайме)» и поправки в Указ №394 от 23 октября 2019 г. «О предоставлении и привлечении займов».

Национальный банк разрабатывает два важных документа, которые должны установить единые подходы к регулированию деятельности в сфере потребительского кредитования и микрофинансирования физических лиц. Законопроект «О потребительском кредите (микрозайме)» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение банковского сообщества и в профильные государственные органы. А поправки в Указ №394 от 23 октября 2019 г. «О предоставлении и привлечении займов» в настоящее время дорабатываются с учетом замечаний КГК. Об этом сообщил начальник Главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Александр Шевко на заседании правления регулятора.

Вероятно, изменения в Указ №394 появятся раньше. Они должны установить новые требования для микрофинансовых организаций. В частности, речь идет о наличии квалификации и требованиях к деловой репутации, которым должны соответствовать руководители и бенефициары микрофинансовых организаций. Сегодня такие требования предъявляются к руководителям, работающим в «официальной» финансовой сфере - банках, страховых и лизинговых компаниях.

Планируется также установить ограничения по допуску недобросовестных участников на рынок микрофинансирования, расширить виды деятельности, которые могут осуществлять такие организации, и даже наделить правом предоставления займов физическим лицам операторов сотовой связи! Что касается проекта закона, то он должен, вероятно, объединить все изменения, которые уже приняты и произойдут в ближайшее время в данной сфере.

Между тем, рынок потребительского кредитования в Беларуси, который долго сжимался (а в начале года выдача таких кредитов была вообще приостановлена), начал оживать. По данным Нацбанка, в текущем году таких кредитов было предоставлено населению на сумму более 3,2 млрд рублей. Причем, во втором квартале ежемесячно наблюдался рост потребительского кредитования.

Всего же с начала года физическим лицам было выдано кредитов в общей сумме почти 4 млрд руб., что практически соответствует объемам аналогичного периода прошлого года (4,1 млрд). В том числе предоставлено 715,9 млн руб. жилищных кредитов. А для строительства жилья с господдержкой в рамках Указа №240 за 6 месяцев предоставлено почти 70% от запланированного на год объема кредитования.

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