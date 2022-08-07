Беларусь может расторгнуть соглашения с двумя зарубежными инвесторами

Речь идет о довольно крупных проектах - действующем мебельном производстве в СЭЗ «Могилев» и строительстве транспортно-логистического комплекса в Национальном аэропорте «Минск».

Совет Министров своим постановлением №488 от 25 июля назначил уполномоченные организации, которые могут «при наличии оснований решений о прекращении действия инвестиционных договоров» разорвать отношения с двумя крупными иностранными инвесторами. Речь идет о литовском мебельном холдинге VMG и бельгийской компании АOI NV (Antwerpse Ontwikkelings-en Investeringsmaatshaрij). Документ опубликован на официальном правовом интернет-портале.

Договор с VMG (ЗАО «Вакару Мяденос Групе» - согласно постановлению правительства) был подписан в 2011 году и зарегистрирован в Государственном реестре инвестиционных договоров 3 марта 2011 г. (регистрационный номер ИД-462). Он предусматривал создание на территории СЭЗ «Могилев» вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса, включающего три завода, занимающихся производством древесно-стружечных плит (ДСП), мебели и гнутоклееных деталей из древесины.

По данным Администрации СЭЗ объем производства должен был составить 5 млн. кв. м мебели и 18 тыс. куб. м деталей из лущеного шпона в год. В действующее производство инвестор вложил около 185 млн евро. В 2021 г. ежемесячный объем выпускаемой продукции на могилевской площадке (у инвестора есть еще производство в Борисове) составлял более 10 млн евро. Причем, вся она уходила на экспорт. Основным заказчиком мебели являлась шведская IKEA, которая, как известно, приняла решение о прекращении работы в РФ и Беларуси, что вызвало серьезные затруднения в работе белорусского производства VMG

Что касается бельгийской компании, то с ней был заключен инвестдоговор (регистрационный номер ИД-7 от 12 ноября 2009 г.) на создание крупного логистического парка на территории Национального аэропорта «Минск». Здесь все немного сложнее. На начальном этапе сообщалось, что инвестор намерен инвестировать в проект около 300 млн долларов. Проект был рассчитан на 10 лет и должен был реализовываться поэтапно. Согласно договору, первые объекты предполагалось ввести в эксплуатацию в 2013 году, а закончить строительство - в 2021-м. Однако затем что-то пошло не так. В СМИ появлялась информация, что еще в 2015 г. бельгийцы вели переговоры с инвесторами парка «Великий камень», расположенного поблизости, с целью объединения усилий по строительству ТЛЦ, и в Минтрансе выражали недовольство промедлением в ходе реализации проекта.

Одним словом, в ближайшее время Министерство транспорта и коммуникаций и Могилевский облисполком должны будут от имени правительства принять решения о продолжении или прекращении сотрудничества с инвесторами. С учетом разделения инвесторов на представителей «дружественных» и «недружественных» стран, вероятность второго варианта довольно высока. Как технически будет проходить эта процедура, и какие взаимные финансовые взаимные претензии при этом могут возникнуть, пока неизвестно. Будем следить за ситуацией.

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