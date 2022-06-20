ИКЕА объявила о закрытии офисов в Москве и Минске

В ближайшее время компания намерена реализовать складские остатки и продать все свои производственные мощности и другие активы в России.

IKEA Group объявила о скором полном прекращении работы на российском и белорусском рынках. Как сообщает пресс-служба компании, это связано с продолжением военных действий в Украине и нарушением логистики поставок. О приостановке деятельности в России и Беларуси было заявлено еще 3 марта. Всем сотрудникам компания гарантировала выплату заработной платы в течение ближайших шести месяцев с сохранением всех положенных льгот. Сейчас, учитывая развитие ситуации, принято решено о полном сворачивании бизнеса в регионе.

Как говорится в официальном комментарии, розничный бизнес IKEA в РФ и Беларуси не возобновит работу, а персонал будет сокращен. Это затронет 17 магазинов и восемь студий в различных российских городах, а также распределительный центр и 14 торговых центров «Мега». В ближайшее время компания планирует распродать складские остатки, но при этом ввоз и вывоз товаров в/из России и Беларуси по-прежнему будет прекращен. А два принадлежащих «Интер ИКЕА» офиса закупок и логистики в Москве и Минске будут закрыты.

Промышленный бизнес компании в России также ожидают масштабные сокращения. Уже начнат процесс поиска новых владельцев для всех четырех заводов ИКЕА на территории Российской Федерации. Речь идет о фабриках в Есипове (Московская область), Тихвине (Ленинградская область) и Вятских Полянах (Кировская область). А также о крупнейшей в РФ мебельной фабрике под Великим Новгородом, выпускающей каркасы для гардеробов и кухонь, которую IKEA открыла в 2016 году.

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