Правительство ограничило продажу активов для иностранных инвесторов

Запрет на отчуждение акций и долей в уставных фондах введен в отношении 190 белорусских предприятий.

Постановлением Совета Министров №436 от 1 июля 2022 года определен перечень юридических лиц Республики Беларусь, иностранные участники (акционеры) которых, являются резидентами «государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц». Документ вводит запрет на отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах 190 белорусских предприятий.

Под ограничение попали иностранные активы в таких крупных компаниях, как ЗАО «Юнисон», ООО «Фармлэнд», ОАО «Амипак», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ЗАО «Евроопт», ООО «Евроторг», ИООО «Дана Астра», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», EPAM, ООО «Фенокс», «Алютех», ОАО «Белгазстрой», ОАО «Белсолод», ОАО «Березастройматериалы», ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий», ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Светлогорский ЦКК» и др.

Это решение в чем-то напоминает принятое в России в отношении акций, принадлежащих иностранным инвесторам. Разница только в том, что там оно распространяется на инвесторов согласно списку «недружественных стран», а в Беларуси определен перечень не подлежащих отчуждению иностранных активов и конкретные их собственники, которые теперь не смогут выйти из белорусских бизнесов. Как указано в постановлении, для защиты интересов страны акции будут блокироваться на счетах «депо» их владельцев на основании соответствующего предписания Минфина. Впоследствии финансовое ведомство сможет своими предписаниями вносить в этот печень новых владельцев таких акций или же, наоборот, исключать из него.

С учетом того, что фондового рынка у нас фактически нет, особых потрясений данное решение в экономике не вызовет. Но стоимость активов наверняка упадет. Кроме того, потенциальные иностранные инвесторы теперь наверняка задумаются о перспективах бизнеса в нашей стране. Так как никто не может гарантировать, что их страны не совершат в отношении Беларуси «недружественных действий», в результате чего их бизнес также может попасть под ограничения.

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