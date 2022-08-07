Опрос: белорусы считают, что бизнес - это статусно, но боятся «прогореть»

Новое исследование GEM-Беларусь 2021 показало, что свыше 70% граждан страны были бы не против строить карьеру в качестве предпринимателя. Мешает качество бизнес-среды и неуверенность в своих способностях.

72,7% обычных граждан и 75,5% представителей бизнеса считают, что предпринимательство - неплохой вариант для строительства карьеры. С тем, что успешные бизнесмены имеют более высокий социальный статус, чем те, кто работает по найму, согласны 70% «небизнесменов» и 74,3% людей, имеющих свое дело. Но, к сожалению, и первые, и вторые не уверены в том, что существующая в стране деловая среда создает хорошие возможности для открытия и ведения бизнеса. Положительно бизнес-климат оценивают только 23,5% обычных граждан и 30% предпринимателей.

Таковы результаты второго исследования по методике Глобального мониторинга предпринимательства (GEM), проведенного по итогам 2021 года экспертами BEROC. В опросе приняли участие более 2000 граждан Беларуси в возрасте от 18 до 64 лет - как вовлеченных, так и не вовлеченных в предпринимательские инициативы. Предыдущее исследование проводилось в стране в 2019 году.

Нужно сказать, что и в 2019-м белорусы оценивали бизнес-климат, как не самый благоприятный: из опрошенных, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности, хорошим его считали только 28,5%, а из предпринимателей - 39%. Но в 2021-м в первой категории рейтинг деловой среды упал на 5%, а во второй - вообще на 9%. Если в 2019-м страх неудачи называли препятствием для создания и ведения нового бизнеса 39,1% непредпринимателей и 12,5% действующих бизнесменов, то в прошлом году, соответственно, 54,1% и 47,5%. Отметим, что пессимистические настроения в бизнес-среде выросли намного сильнее, чем в кругу обычных граждан.

Исследование также показало, что в стране есть проблема с оценкой потенциальными предпринимателями своих возможностей. Большинство из тех, кто только раздумывает о своем деле, заявили об отсутствии у них необходимых компетенций. Хотя их самооценка и возросла за два года на 5 процентных пунктов (с 37,4% в 2019 году до 42,5% в 2021-м). А вот оценка собственных возможностей бизнесменами, наоборот, упала - вероятно, на фоне трудностей с пандемией и изменившейся социально-экономической ситуацией. 84,7% из них в 2021-м заявили, что обладают знаниями и навыками, необходимыми для ведения бизнеса, а это - минус 6 процентных пунктов к 2019 году.

Еще дин любопытный момент - гендерный. Оказалось, что женщины склонны занижать собственные возможности для ведения бизнеса. Только 77,4% женщин-предпринимателей и 37,7% женщин-непредпринимателей положительно оценили свои деловые способности. Тогда как у мужчин такая оценка намного выше: 90,6% - у предпринимателей, и 48,4% у непредпринимателей. Это свидетельствует об имеющемся потенциале для тренинговых и обучающих программ в стране в данных категориях.

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