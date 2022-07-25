Мингорисполком изменит требования к размещению наружной рекламы

Подготовлен проект поправок в решение №1530 от 26 мая 2022 г. «Об определении критериев ухудшения архитектурного облика здания (сооружения), застройки территории».

Мингорисполком внесет изменения в решение от 26 мая 2022 г. №1530 «Об определении критериев ухудшения архитектурного облика здания (сооружения), застройки территории» в части размещения наружной рекламы. Как сообщает агентство «Минск-Новости», в нем будут учтены некоторые предложения рекламных операторов.

В частности, город уточнит критерии по несоблюдению единой высоты отдельно стоящих средств наружной рекламы одного вида в зоне прямой видимости. Для них будут определены общие требования - высота опорной стойки щитов, призматронов, мультимедийных рекламных конструкций, а также опорной стойки флаговой рекламной конструкции и опорной стойки указателя.

Кроме того, Мингорисполком планирует смягчить ограничения на размещение средств наружной рекламы на ограждениях. В проекте документа прописано, что этот вид рекламы исключается только на главных улицах. Ограничения на размещение средств наружной рекламы на конструктивных элементах путепроводов и мостов, а также под ними, тоже сохранятся только на главных улицах.

Сообщается, что в Минске будут требовать от рекламных операторов соблюдения требований по размерам букв и кронштейнов на зданиях (сооружениях), являющихся историко-культурной ценностью. Планируются и другие изменения.

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