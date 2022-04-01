В Беларуси введен сбор за размещение рекламы

Собранные средства пойдут на поддержку государственных СМИ. При этом в Указе №131 пока много непонятного и большое количество исключений.

То, о чем говорили представители маркетингового сообщества, как о возможном, но все же маловероятном событии, все-таки случилось. 31 марта в Беларуси был подписан Указ №131 «О развитии средств массовой информации», который вводит новое для нашего рынка понятие: «сбор за размещение (распространение) рекламы». Его плательщиками будут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, являющиеся рекламодателями. Ставка сбора: 10% - от стоимости оказанных услуг при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте и 20% - при размещении на других носителях, включая интернет.

Пока в Указе специалистам не все понятно и, вероятно, стоит в ближайшее время ждать комментариев по этому поводу. Однозначно от уплаты сбора освобождены только две категории - организации, использующие труд инвалидов и «исправительные учреждения» системы МВД. Кроме того, согласно пункту 2.4. не признается объектом обложения сбором размещение (распространение) ряда видов рекламы. Таких как: социальная реклама, реклама, размещаемая в помещениях, реклама мероприятий, в число организаторов которых входят государственные органы, а также на официальных интернет-сайтах и иных интернет-ресурсах республиканских органов государственного управления, других государственных органов и государственных организаций.

Есть и другие виды рекламы, которые (если опять же мы правильно поняли документ) не будут облагаться сбором. Один из них, например, звучит так: реклама «деятельности или товаров (продукции, работ, услуг) иностранного рекламодателя либо объект рекламирования и (или) содержание которой определены иностранным рекламодателем». Еще один - так: реклама «в средствах массовой информации, редакциями которых являются государственные органы и государственные организации».

Из этого возникает два вопроса. Первый: следует ли понимать это так, что реклама иностранных рекламодателей не будет облагаться сбором в принципе? Если да, то принятие нормативного акта фактически теряет смысл, потому что именно такие рекламодатели имеют самые большие бюджеты в Беларуси. И второй вопрос: если реклама в государственных СМИ полностью освобождена от сбора, то кто остается? Негосударственных СМИ осталось совсем немного, а объемы размещаемой в них рекламы - мизерные. Поэтому до появления разъяснений не совсем понятно, какие расчеты делались авторами проекта Указа и как именно он будет работать.

В тексте документа говорится, что сбор будет уплачиваться ежеквартально - не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Там также указано, что «средства сбора в полном объеме направляются на оказание поддержки в виде субсидий юридическим лицам, на которые возложены функции редакций средств массовой информации, являющимся государственными организациями, и используются на финансирование производства (возмещение расходов на производство) белорусского (национального) контента». Распорядителем этих средств будет специально созданная комиссия при Министерстве информации.

В ближайшее время мы надеемся получить комментарии участников профессионального сообщества. Пока же рискнем предположить, что рекламный рынок, видимо, продолжит сжиматься. Хотя он и без того в 2022 году существенно просел. Например, потери в сегменте наружной рекламы оцениваются специалистами в 40-50%. Вероятно, многие рекламодатели переориентируют свою рекламу в те сегменты, где она не облагается сбором, либо будут использовать другие маркетинговые инструменты, а также инструменты PR.

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