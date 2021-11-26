Количество печатных СМИ продолжает сокращаться

Свежая статистика Мининформа: за год в Беларуси прекратили издание 20 частных и государственных газет и журналов.

Министерство информации обновило данные об официально зарегистрированных СМИ на 1 ноября 2021 года. В соответствии с ними в стране на эту дату числилось 1608 печатных изданий. В их числе: 428 государственных и 1180 негосударственных. Ровно год назад в Беларуси было зарегистрировано 1628 печатных СМИ (722 газеты, 865 журналов, 31 бюллетень, 8 каталогов, 2 альманаха). За истекший период лишились регистрации две газеты (обе частные) и 18 журналов (10 - государственных и 8 - негосударственных).

В свежем перечне Мининформа также 261 электронное СМИ (ТВ- и радиопрограммы). В том числе: 180 государственных и 81 негосударственное. Официально зарегистрированными являются 9 информагентств (из них 7 - частные) и 37 сетевых изданий (в т.ч. 7 - частных).

Сообщается, что в Государственный реестр распространителей продукции печатных СМИ включены 455 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (19 - исключены). А в Государственный реестр распространителей продукции телевизионных и радиовещательных СМИ включены 179 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (25 - исключены).

К сожалению, многие СМИ испытывают серьезные проблемы в последние несколько лет. Особенно это касается печатных изданий. Нельзя не отметить, что ряд изданий были лишены регистрации в связи с политическими событиями в Беларуси в 2020-2021 гг. Но все-таки основной причиной прекращения деятельности СМИ является экономика. Это, прежде всего, падение тиражей и сокращение рекламных доходов. Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис усугубили эту проблему. Так что можно предположить, что в следующем году, по крайней мере, в печатном формате, СМИ в Беларуси станет еще меньше.

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