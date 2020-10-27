Бизнес-издания должны меняться, чтобы выжить

Падение тиражей и сокращение рекламных бюджетов на «бумагу» заставляют деловые СМИ активнее развивать интернет-версии.

Проблемы любых «бумажных» СМИ выражаются в двух факторах: падении тиражей (т.е. уходе читателей в интернет, где все больше интересного и бесплатного контента) и сокращении рекламных доходов (поскольку рекламодатели уходят в Сеть, следуя за аудиторией). Согласно оценкам Ассоциации интерактивной рекламы и ведущих белорусских сейлс-хаузов, объем рекламных медиаинвестиций в интернет в 2019 г. составил 44,9 млн долл. против 41 млн, вложенных в продвижение на ТВ. При этом рост объемов интернет-рекламы достиг 20,5%. Для сравнения: пресса за прошлый год потеряла 10% рекламных бюджетов.

А что касается тиражей, то в 2019 г. директор Белорусского дома печати Роман Олейник назвал такие цифры:

- Если говорить о новейшей истории Беларуси, то самым успешным годом для полиграфической отрасли я бы назвал 2008-й… Тиражи газет в Белорусском доме печати тогда достигали 80 млн экземпляров в месяц! Но затем ситуация начала меняться не в лучшую сторону. Сегодня мы ежемесячно печатаем лишь 20 млн экземпляров газет, и их тиражи продолжают падать на 8-10% в год. Журналов стало значительно меньше, их объемы тоже уменьшились в 4-5 раз.

Деловые издания несколько выделяются на этом негативном фоне. Их позиции пока кажутся более или менее благополучными. Так, в России согласно рейтингу печатных изданий за 2018-2019 г., в ТОП-10 крупнейших ежедневных газет были стабильно представлены три деловых издания: «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК». В чем секрет? Российские деловые издания, имеющие тесную связь с бизнесом, всегда были на шаг впереди конкурентов в плане прогнозирования и изучения рынка, а также внедрения новых технологий. Именно поэтому они стали пионерами освоения интернет-пространства.

Российские медиагиганты быстро оценили преимущества новых технологий и поняли, что нельзя складывать все яйца в одну корзину. Уже в 2016 г. у издательского дома «Коммерсантъ» основным драйвером роста выручки стал интернет - продажи рекламы, подписки на сервисы и пр. А весь интернет-сегмент принес ИД «Коммерсантъ» около 1 млрд руб., или треть всей выручки. У РБК сейчас более 20 интернет-проектов, 19 приложений для смартфонов и планшетов на IOS и Android.

В Беларуси по разным оценкам к деловым СМИ специалисты относят не более 10-15 изданий и интернет-ресурсов. Ни по тиражам, ни по цитируемости, ни по посещаемости сайтов они не могут соперничать с массовыми изданиями. А их отставание от российских коллег в сфере цифровизации сформировалось еще в 2000-х гг. Характерный пример: в нашей стране так и не появились крупные специализированные интернет-ресурсы и ТВ-каналы, нацеленные на бизнес-аудиторию. До сих пор в Беларуси распространенной является модель «сайт - клон бумажного издания», тогда как даже в России она окончательно ушла в прошлое уже в конце 2000-х.

Что плохо в этой ситуации? Конвергенция медиаканалов (когда издание параллельно выпускает бумажную версию и развивает электронную) в идеале должна быть обоюдополезной. То есть бумажная и электронная версии должны взаимообогащать друг друга и с содержательной стороны, и в плане поддержки в продвижении. При «клоновом» характере сайта он оказывается практически бесполезным для печатной версии. А печатные материалы, публикуемые на сайте с приличным временным лагом, теряют в оперативности и, значит, плохо индексируются и продвигаются в поисковых системах. Выходит, и в обратном направлении система не работает!

Даже у самых «оцифрованных» белорусских деловых СМИ (тех, что имеют печатные версии) доходы от интернет-ресурсов не превышают 20-25%. И это единичные успехи! Большинство опрошенных автором руководителей таких изданий отметили, что испытывают разочарование в интернет-продвижении, так как при приличных затратах ощутимой финансовой выгоды от работы в этом направлении получено не было. И в некоторых изданиях пришли к выводу, что делать ставку на интернет-версию бессмысленно, поскольку «бумага» продолжает приносить подавляющую часть доходов…

Николай ЗАГОРСКИЙ

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