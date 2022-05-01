Появились официальные разъяснения по сбору за размещение рекламы

МАРТ прокомментировало порядок применения Указа №131 от 31 марта 2022 г. «О развитии средств массовой информации».

1 мая вступил в силу Указ №131, который ввел новое для нашего рынка понятие: «сбор за размещение (распространение) рекламы». Как следовало из текста документа, его плательщиками будут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, являющиеся рекламодателями. Ставка сбора: от 10 до 20% - в зависимости от носителя, где эта реклама размещается.

В связи с тем, что трактовка некоторых формулировок в тексте указа вызвала противоречивые толкования, Министерство антимонопольного регулирования и торговли направило участникам рынка официальный комментарий, в котором разъяснило некоторые неясности, ответив на наиболее часто задаваемые предприятиями вопросы. По каждому ответу приведены нормы НПА и обоснования. С ними можно ознакомиться по ссылке под данной публикацией. Мы же ограничимся, так сказать, «сухим остатком» - выводами.

Вопрос 1: какие услуги (работы) и в каких сегментах рекламной деятельности включаются в понятие «размещение (распространение) рекламы», стоимость которых должна учитываться при исчислении сбора?

- Под размещением (распространением) рекламы понимается доведение в любой форме с помощью любых средств рекламы до сведения потребителей рекламы. Услуги по производству рекламы, в том числе по нанесению ее на средство рекламы, не являются размещением (распространением) рекламы.

Вопрос 2: согласно закону «О рекламе», рекламодатель - организация или гражданин, деятельность или товары которых рекламируются, либо которые определили объект рекламирования и (или) содержание рекламы, либо которые предоставляют рекламу рекламораспространителю для ее размещения (распространение) на территории Республики Беларусь. Как определить, кто из рекламодателей оплачивает сбор, если эти субъекты не совпадают?

- С учетом изложенных определений и для целей Указа №131 под рекламодателем - плательщиком сбора - понимается субъект хозяйствования или индивидуальный предприниматель, которые заключили договор на размещение (распространение) рекламы (например, с рекламной организацией либо с рекламораспространителем).

Вопрос 3: имеется ли объект обложения сбором в контексте Указа при выполнении работ по печати рекламных плакатов, разработке дизайн-макетов, по установке рекламных плакатов на средства наружной рекламы?

- Не являются объектом обложения сбором услуги по производству рекламы (например, разработка дизайн-макета, печать рекламных плакатов, монтаж рекламных плакатов на средства наружной рекламы и т.д.).

Вопрос 4: облагаются ли сбором ежемесячные платежи за право на использование городской среды в рекламных целях, уплачиваемые рекламораспространителем в адрес Главного управления Министерства финансов по городу Минску за размещение вывесок рекламного характера, настенных и надкрышных рекламных конструкций, пилонов, флаговых рекламных конструкций, электронных табло и проч.?

- Ежемесячные платежи по указанному договору не являются объектом обложения сбором.

Вопрос 5: признается ли объектом налогообложения стоимость комиссионного вознаграждения (по договору комиссии), агентского вознаграждения (по агентскому договору) рекламных агентств?

- Согласно частям первой и второй подпункта 2.5 пункта 2 Указа № 131, базой для исчисления сбора является стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы без налога на добавленную стоимость. Договор, предусматривающий оказание услуг по размещению (распространению) рекламы, должен содержать стоимость оказанных для рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы. На основании изложенного в стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по размещению (распространению) рекламы включается комиссия рекламного агентства (при ее наличии).

Вопрос 6: размещение рекламы иностранной торговой марки осуществляется рекламным агентством (резидент РБ), оплату за рекламу осуществляет уполномоченное лицо торговой марки (дистрибьютор, торговое представительство) - резидент РБ. Кто в данном случае выступает плательщиком сбора?

- Законодательство Республики Беларусь не содержит определений терминов «дистрибьютор» и «торговое представительство», осуществляющих взаимодействие с владельцами иностранных торговых марок. Вместе с тем из содержания вопроса следует, что в контексте этого вопроса под дистрибьютором и (или) торговым представителем понимаются субъекты хозяйствования, зарегистрированные в Республике Беларусь (юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь), которые в рассматриваемой ситуации в силу абзаца тринадцатого статьи 2 Закона являются рекламодателями и на основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа №131 - плательщиками сбора.

Вопрос 7: что именно подпадает под позицию «реклама, размещаемая в зданиях», которая не облагается налогом? В частности, облагается ли сбором реклама в зданиях в том случае, если это реклама в торговом центре (на видеоэкранах, на рекламных конструкциях внутри центра, проведение мероприятий внутри центра), на автозаправках, в бизнес-центрах?

- На официальном сайте МАРТ размещено разъяснение «Необходимо ли уплачивать сбор за размещение (распространение) рекламы в зданиях (помещениях)?», которое содержит ответ на данный вопрос. В дополнение к названному разъяснению относительно автозаправочных станций сообщаем. Услуги по размещению (распространению) рекламы внутри здания (помещения, сооружения) автозаправочной станции не являются объектом обложения сбором. Услуги по размещению (распространению) рекламы снаружи здания (помещения, сооружения) автозаправочной станции являются объектом обложения сбором.

Вопрос 8: подлежит ли обложению сбором размещение коммерческой наружной рекламы рекламодателями - организациями с долей акций, принадлежащих государству (долей в уставном фонде), в 50 и более процентов?

- На основании абзаца шестого части первой подпункта 2.4 пункта 2 Указа №131 объектом обложения сбором будут являться услуги по размещению (распространению) рекламы на основании договора о размещении (распространении) рекламы, заключенного с государственной организацией, за исключением размещения (распространения) рекламы на официальных интернет-сайтах и иных интернет-ресурсах республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных государственных органов и государственных организаций, а также в средствах массовой информации, редакциями которых являются государственные органы и государственные организации.

Вопрос 9: если оператор наружной рекламы, оказывающий услуги по размещению (распространению) наружной рекламы рекламодателя, не является прямым рекламораспространителем, а размещает рекламу на средствах наружной рекламы, которые принадлежат другим операторам, будет ли такой оператор наружной рекламы признаваться рекламным агентством либо он будет являться рекламодателем?

- Юридическое лицо, оказывающее услуги по предоставлению рекламораспространителю рекламы заказчика (рекламодателя) для ее дальнейшего размещения (распространения), является рекламным агентством. Заказчики названного юридического лица - организации или граждане, деятельность или товары (работы, услуги) которых рекламируются, либо которые определили объект рекламирования и (или) содержание рекламы, либо которые предоставляют рекламу рекламораспространителю для ее размещения (распространения) на территории Республики Беларусь, являются рекламодателями. В рассматриваемой ситуации оператор наружной рекламы, оказывающий услуги по размещению (распространению) наружной рекламы, признается рекламным агентством.

Вопрос 10: относятся ли медиаселлеры (посредники, занимающиеся продажей места для рекламы в средствах массовой информации) к рекламным агентствам?

- С учетом определения рекламного агентства медиаселлеры (посредники, занимающиеся продажей места для рекламы в средствах массовой информации) являются рекламными агентствами, так как оказывают услуги по предоставлению рекламы рекламораспространителю для ее размещения (распространения) на территории Республики Беларусь.

Источник: Ассоциация Рекламных Организаций

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