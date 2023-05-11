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Все о медийной рекламе на простом языке: закрытая онлайн-конференция от AMDG

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Все о медийной рекламе на простом языке

25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете. Не менее пяти представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы.

Генеральный партнер конференции — Mastercard.

 

В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:

  • Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста? 
  • Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?
  • Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?
  • Как применять новейшие технологии для продвижения?

 

В рамках мероприятия эксперты представят доклады, в которых обсудят:

  • Какими будут рекламные инструменты в будущем.
  • Тренды медийной рекламы в 2023 году.
  • Как работать с лидогенерирующими и брендинговыми форматами, чтобы не слить бюджет.
  • Самые эффективные форматы медийной и видеорекламы.
  • Как использовать ИИ в digital-маркетинге в 2023 году.
  • Как креативы рекламных кампаний влияют на восприятие бренда.
  • Что важно учесть при построении стратегии продвижения в интернете.

 

Конференция объединит представителей главных рекламных площадок и лидеров белорусского рынка медийной рекламы:

  • Яндекс
  • VK Реклама
  • BYYD
  • SlickJump
  • REVERA
  • AIDA
  • Бобруйский Бровар
  • Digital-агентство AMDG
  • и др.

Комментарий Сергея сми

 

Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

 

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Все о медийной рекламе на простом языке: закрытая онлайн-конференция от AMDG
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