Все о медийной рекламе на простом языке: закрытая онлайн-конференция от AMDG

25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете. Не менее пяти представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы.
Генеральный партнер конференции — Mastercard.
В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:
- Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста?
- Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?
- Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?
- Как применять новейшие технологии для продвижения?
В рамках мероприятия эксперты представят доклады, в которых обсудят:
- Какими будут рекламные инструменты в будущем.
- Тренды медийной рекламы в 2023 году.
- Как работать с лидогенерирующими и брендинговыми форматами, чтобы не слить бюджет.
- Самые эффективные форматы медийной и видеорекламы.
- Как использовать ИИ в digital-маркетинге в 2023 году.
- Как креативы рекламных кампаний влияют на восприятие бренда.
- Что важно учесть при построении стратегии продвижения в интернете.
Конференция объединит представителей главных рекламных площадок и лидеров белорусского рынка медийной рекламы:
- Яндекс
- VK Реклама
- BYYD
- SlickJump
- REVERA
- AIDA
- Бобруйский Бровар
- Digital-агентство AMDG
- и др.
Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.
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