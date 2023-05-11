Все о медийной рекламе на простом языке: закрытая онлайн-конференция от AMDG

Информация о материале Опубликовано: 11 мая 2023

25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете. Не менее пяти представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы. Генеральный партнер конференции — Mastercard. В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам: Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста?

Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?

Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?

Как применять новейшие технологии для продвижения? В рамках мероприятия эксперты представят доклады, в которых обсудят: Какими будут рекламные инструменты в будущем.

Тренды медийной рекламы в 2023 году.

Как работать с лидогенерирующими и брендинговыми форматами, чтобы не слить бюджет.

Самые эффективные форматы медийной и видеорекламы.

Как использовать ИИ в digital-маркетинге в 2023 году.

Как креативы рекламных кампаний влияют на восприятие бренда.

Что важно учесть при построении стратегии продвижения в интернете. Конференция объединит представителей главных рекламных площадок и лидеров белорусского рынка медийной рекламы: Яндекс

VK Реклама

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SlickJump

REVERA

AIDA

Бобруйский Бровар

Digital-агентство AMDG

и др. Конференция для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса. [Зарегистрироваться и получить подробную информацию]

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Все о медийной рекламе на простом языке: закрытая онлайн-конференция от AMDG