Крещенский Ретрит АБИТ

Приглашаем всех на КРЕЩЕНСКИЙ РЕТРИТ с Академией бизнеса Ирины Трусевич, который пройдет с 19 января 17:00 до 21 января 17:00
Волшебная история твоей трансформации в сообществе успешных людей.
Прими участие и почувствуй, что в тебе
💪внутренняя сила
🙌уверенность
💡понимание
⚡️энергия
🌟 ресурс
☺️счастье.
У всех будет уникальная возможность окунуться в купели 🤗 Купель будет с тёплой водой, поэтому КАЖДЫЙ сможет пройтиг этот, на первый взгляд, не простой, ритуал 🤗
Приобрести силы, ощутить свое тело по-новому, найти свои истинные желания и возможности. А потом БАНЯ с банными практиками от эксперта!
А также в программе:
🌟Неограниченное общение
🌟Рисование на воде Эбру
🌟Работа с МАК - картами
🌟Диагностика с АРОМА маслами и МАК-картами
🌟Таро-консультации
🌟 Матрица судьбы
🌟 Астрология
🌟Трансформационные игры
🌟Смехотерапия
🌟Сказкотерапия
🌟Гвоздестояние
🌟Шашлыки
🌟Баня
Все это с близкими и родными по духу людьми🤗
А изюминкой станет исполнение мечты: 🐴катание на санях, запряженных лошадьми 🔥
Все волшебство в тебе!
✨ Открой возможность менять мир✨
Подробнее https://t.me/AB_trusevich/2602/2603
Всего 30 человек.
Регистрация https://forms.gle/PQdgftftfZg4i8628