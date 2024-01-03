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Крещенский Ретрит АБИТ

Информация о материале
Крещенский Ретрит АБИТ

Приглашаем всех на КРЕЩЕНСКИЙ РЕТРИТ с Академией бизнеса Ирины Трусевич, который пройдет с 19 января 17:00 до 21 января 17:00

Волшебная история твоей трансформации в сообществе успешных людей.

Прими участие и почувствуй, что в тебе
💪внутренняя сила
🙌уверенность
💡понимание
⚡️энергия
🌟 ресурс
☺️счастье.

У всех будет уникальная возможность окунуться в купели 🤗 Купель будет с тёплой водой, поэтому КАЖДЫЙ сможет пройтиг этот, на первый взгляд, не простой, ритуал 🤗

Приобрести силы, ощутить свое тело по-новому, найти свои истинные желания и возможности. А потом БАНЯ   с банными практиками от эксперта!

А также в программе:

🌟Неограниченное общение
🌟Рисование на воде Эбру
🌟Работа с МАК - картами
🌟Диагностика с АРОМА маслами и МАК-картами
🌟Таро-консультации
🌟 Матрица судьбы
🌟 Астрология
🌟Трансформационные игры
🌟Смехотерапия
🌟Сказкотерапия
🌟Гвоздестояние
🌟Шашлыки
🌟Баня

Все это с близкими и родными по духу людьми🤗

А изюминкой станет исполнение мечты: 🐴катание на санях, запряженных лошадьми 🔥

Все волшебство в тебе!

✨ Открой возможность менять мир✨

Подробнее  https://t.me/AB_trusevich/2602/2603

Всего 30 человек.
Регистрация https://forms.gle/PQdgftftfZg4i8628

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