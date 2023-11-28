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Приглашаем на Belarus Invest Day!

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Belarus Invest Day

Malimon и Zborka Labs  объявили  о проведении мероприятия для стартапов - Belarus Invest Day, которое пройдет 16 декабря в Минске. Это возможность для стартапов и бизнесов привлечь инвестиции в свой проект.

Событие пройдет 16 декабря!

Организаторы мероприятия выберут 15 лучших проектов для участия в питче перед инвесторами. Каждый участник получит 5 минут на сцене, расскажет о своем продукте и  постарается заинтересовать: инвесторов, бизнес-ангелов, представителей акселераторов, финансовых консультантов и лидеров различных отраслей.

  • Предприниматели могут побороться за финансирование 
  • Malimon и Zborka Labs организуют масштабное мероприятие для стартапов
  • Расскажи о своем бизнес-проекте, и получи инвестиции

Кроме того, в течение дня на площадке Belarus Invest Day пройдут выступления экспертов, которые поделятся инсайтами и лайфхаками, полезными для стартапов и бизнеса. Пообщаться с мэтрами и единомышленниками можно будет не только во время официальных презентаций, но и в непринужденной атмосфере во время нетворкинга. А облачный партнер “Active Cloud” разыграют призы для всех гостей.

Мероприятия бесплатное, однако количество мест ограничено. Зарегистрироваться в качестве участника или гостя, а также узнать больше о конкурсе и критериях отбора можно на официальной странице мероприятия Belarus Invest Day.

Посмотрите, чего добились участники предыдущего Invest Day, который проводился весной этого года:

  • 1 стартап и 1 бизнес-проект привлекли инвестиции
  • 3 проекта уточнили свой инвест-запрос и продолжают собирать раунд инвестиций
  • 3 проекта расширили команду
  • 3 проекта вышли на стабильный доход и развиваются своими силами
  • 2 проекта вышли на Product Hunt
  • 2 проекта интегрировались с сильными партнерами
  • 1 проект получил грант и вышел на внешний рынок
  • 1 проект привлек первых клиентов и получил первый доход 

belarus invest day

 

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