Приглашаем на Belarus Invest Day!

Malimon и Zborka Labs объявили о проведении мероприятия для стартапов - Belarus Invest Day, которое пройдет 16 декабря в Минске. Это возможность для стартапов и бизнесов привлечь инвестиции в свой проект.

Событие пройдет 16 декабря!

Организаторы мероприятия выберут 15 лучших проектов для участия в питче перед инвесторами. Каждый участник получит 5 минут на сцене, расскажет о своем продукте и постарается заинтересовать: инвесторов, бизнес-ангелов, представителей акселераторов, финансовых консультантов и лидеров различных отраслей.

Предприниматели могут побороться за финансирование

Malimon и Zborka Labs организуют масштабное мероприятие для стартапов

Расскажи о своем бизнес-проекте, и получи инвестиции

Кроме того, в течение дня на площадке Belarus Invest Day пройдут выступления экспертов, которые поделятся инсайтами и лайфхаками, полезными для стартапов и бизнеса. Пообщаться с мэтрами и единомышленниками можно будет не только во время официальных презентаций, но и в непринужденной атмосфере во время нетворкинга. А облачный партнер “Active Cloud” разыграют призы для всех гостей.

Мероприятия бесплатное, однако количество мест ограничено. Зарегистрироваться в качестве участника или гостя, а также узнать больше о конкурсе и критериях отбора можно на официальной странице мероприятия Belarus Invest Day.

Посмотрите, чего добились участники предыдущего Invest Day, который проводился весной этого года: