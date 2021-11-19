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Согласование рекламы на транспорте: что нужно знать собственнику?

Информация о материале

Постановлением правительства №561 от 6 октября 2021 г. утверждено Положение о порядке осуществления этой процедуры.

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Постановлением №561 определен порядок согласования содержания наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве. Документ принят во исполнение пункта 2 Декрета №3 от 6 июля 2021 г. «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы».

 

В соответствии с установленным порядком, для согласования содержания рекламы на транспортном средстве его собственник должен предоставить утвержденный пакет документов в местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения юрлица или месту жительства индивидуального предпринимателя - собственника ТС.

 

Решение о согласовании содержания рекламы на транспортном средстве или об отказе в таком согласовании принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. А при необходимости запроса дополнительных документов от других государственных органов - в течение 15 рабочих дней.

 

Не требуется согласовывать рекламу на транспортном средстве, содержащую следующую информацию:

  • о субъектах хозяйствования, осуществляющих на данном ТС перевозку пассажиров и (или) грузов;
  • о владельце данного транспортного средства;
  • о товарных знаках и (или) знаках обслуживания, используемых для обозначения товаров, работ и (или) услуг указанных лиц;
  • о продаже данного транспортного средства;
  • о номере телефона диспетчера такси

 

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Согласование рекламы на транспорте: что нужно знать собственнику?
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