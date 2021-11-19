Согласование рекламы на транспорте: что нужно знать собственнику?

Постановлением правительства №561 от 6 октября 2021 г. утверждено Положение о порядке осуществления этой процедуры.

Постановлением №561 определен порядок согласования содержания наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве. Документ принят во исполнение пункта 2 Декрета №3 от 6 июля 2021 г. «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы».

В соответствии с установленным порядком, для согласования содержания рекламы на транспортном средстве его собственник должен предоставить утвержденный пакет документов в местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения юрлица или месту жительства индивидуального предпринимателя - собственника ТС.

Решение о согласовании содержания рекламы на транспортном средстве или об отказе в таком согласовании принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. А при необходимости запроса дополнительных документов от других государственных органов - в течение 15 рабочих дней.

Не требуется согласовывать рекламу на транспортном средстве, содержащую следующую информацию:

о субъектах хозяйствования, осуществляющих на данном ТС перевозку пассажиров и (или) грузов;

о владельце данного транспортного средства;

о товарных знаках и (или) знаках обслуживания, используемых для обозначения товаров, работ и (или) услуг указанных лиц;

о продаже данного транспортного средства;

о номере телефона диспетчера такси

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