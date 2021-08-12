Механизм согласования наружной рекламы пока не создан

При этом обороты рекламного рынка растут, отыгрывая потери 2020 года.

Как известно, Декретом №3 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы» от 6 июля предусмотрено, что через три месяца после публикации документа содержание наружной рекламы, в том числе размещаемой на билбордах и транспорте, необходимо будет согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами.

Пока такой механизм не создан. Предположительно с этой целью будет сформирована рабочая группа при Комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Участники рынка говорят, что какая-то оргработа в этом направлении ведется, но как все будет организовано, какой будет процедура согласования - непонятно.

При этом по некоторым оценкам, объемы наружной рекламы в 1-м полугодии текущего года значительно выросли. Некоторые специалисты называют цифры в 20 и даже 25%. Возможно, компании стремятся разместить максимальное количество рекламы до вступления нововведений в силу. В 2020 году оборот сегмента наружной рекламы в Беларуси составил 18,4 млн рублей, сократившись на 19,3%. Так что сейчас он фактически отыгрывает потери.

Достоверной информации о ситуации на рекламном рынке сейчас нет, потому что, как правило, эти данные Ассоциация рекламных организаций публикует один раз в год. Только по итогам I квартала один из лидеров рекламного рынка - компания «ОПТИМУМ БИВАЙ» - подготовила медиа-дайджест «OPTIMETRIKA», где есть некоторая информация, в основном прогнозного характера.

Согласно этим данным, в 2021 г. прогнозируется рост рекламного рынка в целом на 9%, по сравнению с 2020-м годом. Специалисты компании считают, что самая мощная динамика будет наблюдаться в сегменте интернет-рекламы (+15%). ТВ-реклама по этим оценкам вырастет на 7%, «наружка» - на 5%, пресса потеряет около 10%, а радио - 2%. В прошлом году общий оборот рекламного рынка Беларуси оценивался в 100 млн долл. По сравнению с 2019-м он сократился на 4%.

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