Белорусские банки получили доступ к российской системе госзаказа

Утверждено положение о проведении эксперимента, в соответствии с которым пять отечественных кредитных учреждений смогут выдавать гарантии при осуществлении госзакупок в России.

Как мы писали ранее, в рамках реализации 28 союзных программ по экономической интеграции Беларуси и России была достигнута договоренность о проведении эксперимента по допуску белорусских банков к российской системе госзаказа. 12 июля 2022 г. правительством РФ принято постановление №1238 «О реализации пилотного проекта по участию банков Республики Беларусь в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба Кабмина РФ.

Согласно документу, подготовительный период уже должен быть завершен - в течение мая-июня Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, Белинвестбанк, Банк ВТБ (Беларусь) и МТБанк должны были получить все необходимые аккредитационные допуски: страховые номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС), российские ИНН и сертификаты ключа проверки электронных подписей и т.д., а с июля они теоретически могли начать работать (постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 г.). Хотя на практике, вероятно, процесс немного затянется.

Тем не менее, это важная новость для белорусских поставщиков товаров и услуг, которым станет значительно проще принимать участие в госзакупках на территории России, так как для этого им не придется искать российский банк-гарант и переплачивать за эту процедуру. При этом объем государственных и муниципальных закупок в РФ очень значителен. По данным АО «Единая электронная торговая площадка», за 2021 год он увеличился на 10,3% и достиг 10,2 трлн российских рублей.

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