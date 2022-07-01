В I полугодии республиканский бюджет недополучит 1-1,2 млрд рублей

А вот местные бюджеты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили доходную часть на 400 млн рублей.

За январь-июнь республиканский бюджет недополучит 1-1,2 млрд белорусских рублей от запланированного. Ожидается, что его доходы за этот период составят 43-44% от годового плана. Об этом заявил в парламенте министр финансов Юрий Селиверстов.

Глава Минфина также отметил, что в местных бюджетах ситуация иная - в плане поступления доходов они идут с опережением планов и собрали почти на 400 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. С учетом дополнительных поступлений в местные бюджеты и имеющихся остатков республиканского бюджета, в главном финансовом ведомстве не прогнозируют в ближайшей перспективе серьезных проблем с финансированием расходов и обязательными платежами

Тем не менее, ситуация с доходами постепенно ухудшается. По словам Ю.Селиверстова, это связано в первую очередь со снижением поступлений пошлин на калийные удобрения, нефть и нефтепродукты. Необходимо отметить, что шестой пакет санкций ЕС, под который попали Беларуськалий и его трейдер Белорусская калийная компания, Нафтан и еще ряд госпредприятий, вступил в силу только 4 июня, а значит основные связанные с этими ограничениями издержки еще впереди.

За 4 месяца текущего года республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в объеме 134,9 млн бел. Это в общем довольно незначительная сумма. За этот период совокупные расходы республиканского бюджета составили 9,785 млрд руб., или 29,9% уточненного годового плана, доходы - 9,650 млрд, или 34,3% уточненного плана. При этом поступление основных налогов и акцизов в январе-апреле шло довольно ритмично и не вызывало серьезных вопросов. Вероятно, в мае-июне ситуация с доходами бюджета изменилась в худшую сторону, раз Минфин сделал такой прогноз. Но более актуальных данных в открытом доступе пока нет.

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