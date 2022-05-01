Госпредприятия поделятся прибылью с бюджетом

Правительство определило перечень организаций с государственным капиталом, которые должны перечислить в ФНР часть своей прибыли за 2021 год.

В официально опубликованный перечень вошли 67 предприятий, которые в соответствии с постановлением Совмина №233 от 20 апреля 2022 г. обязаны «поделиться» с бюджетом частью прибыли за прошлый год. Они представляют различные сферы экономики и должны ежемесячно с мая по декабрь 2022 года (не позднее 22-го числа каждого месяца) выплачивать причитающуюся государству сумму равными долями.

Как сообщается, такое решение принято для тех предприятий, где общими собраниями участников принято решение о выплате дивидендов по итогам года. Деньги будут направлены в государственный целевой бюджетный фонд национального развития (ФНР). Среди упомянутых в постановлении госструктур: два банка - Беларусбанк и Белагропромбанк, Белорусская нефтяная компания, Гродно Азот, Беларуськалий, БелОМО, БЕЛАЗ, Бобруйскагромаш, МТЗ, Минский моторный завод, крупные предприятия станкостроения, текстильной и пищевой промышленности, производители строительных материалов, стройтресты и др.

Прошлый год был довольно успешным для национальной экономики, поэтому теоретически правительству есть что распределять. Другой вопрос в том, что деньги будут перечисляться в текущем году, когда состояние дел в промышленности кардинально изменилось. Так, по данным Белстата, уже в феврале 2022 года (т.е. фактически до введения масштабных санкций против России и Беларуси) чистая прибыль крупных и средних компаний Беларуси составила 818,3 млн руб.

Это на 34,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года и на 57,7% меньше, чем в январе 2022-го. На 1 марта общий долг валообразующих компаний Беларуси превысил 168,8 млрд руб., что на 2,9% выше рекордного значения долга за весь период замеров по принятой методике. Размер просроченной задолженности составил 10,3 млрд руб.

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