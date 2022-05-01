Пищевая промышленность отчиталась о росте производства

В концерне «Белгоспищепром» подвели итоги работы за 1 квартал 2022 года, но ситуацию с экспортом озвучили только по итогам февраля.

За первые три месяца текущего года объем производства предприятий пищевой промышленности в ценах базисного года (ИФО) составил 104,1%. Произведено продукции на 737,5 млн рублей, темп роста - 114,7% к аналогичному периоду 2021 года. Эти цифры были озвучены в ходе заседания совета концерна «Белгоспищепром» с участием заместителя Премьер-министра Беларуси Леонида Зайца.

Как сообщается, объемы производства растительного масла в стране выросли на 19,5%, маргарина - на 7,8%, майонеза - на 8,5%, мучных кондитерских изделий - на 18,7%, соли пищевой - на 31,7%, детского питания - на 20,9%, водки и ЛВИ - на 9,8%, пива - на 41,1%. Показатели неплохие, но следует учитывать, что базисный год рассчитывается в Беларуси по формуле t-2, где t - отчетный год. То есть, фактически многие цифры отражают сравнение с 2020-м годом.

Что касается экспорта, то цифры на совещании прозвучали только за январь-февраль. По этим данным объем экспорта организациями концерна составил 50,5 млн долларов. Лидеры по росту внешних поставок: меласса (рост в 2,7 раза), безалкогольные напитки, воды, нектары, квас и др. (в 2,2 раза), мучные кондитерские изделия (в 1,6 раза), водка и ЛВИ (в 1,4 раза), игристые вина (в 1,4 раза), пищеконцентраты и картофелепродукты (в 1,3 раза), кетчуп (в 1,2 раза), шоколад, шоколадные изделия и дрожжи (в 1,1 раза).

Первые два месяца года предприятия концерна закрыли с положительным сальдо внешней торговли товарами в размере +18,7 млн долларов. На долю России пришлось 43,8% от общего объема экспорта (поставлено на 22,2 млн долларов). Далее были озвучены цифры по росту поставок в другие страны, в том числе входящие в ЕС.

Правда, в апреле эти данные уже наверняка не совсем верно отражают картину происходящего. Так как после начала военных действий в Украине, ужесточения экономических санкций и введения транспортного эмбарго экспорт просел в большинстве отраслей, и пищевая не является исключением. Это, кстати, в марте подтвердил руководитель Белгоспищепрома Олег Жидков в эфире СТВ. Он тогда рассказал, что только в Украину поставлялось более 8,5% общего экспорта концерна, а у некоторых предприятий эта цифра доходила до 70%.

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