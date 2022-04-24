По итогам I квартала грузооборот в Беларуси снизился более чем на 12%

Причем, это произошло еще до вступления в силу транспортного эмбарго, введенного Евросоюзом.

Как сообщает Белстат, грузооборот предприятий Беларуси в I квартале 2022 г. составил 25,2 млрд тонно-километров, или 87,6% к соответствующему периоду 2021 года. Организациями и индивидуальными предпринимателями за три месяца перевезено 77,7 млн тонн грузов, или 91,9% к I кварталу 2021 г. Причем, это не связано с запретом на въезд в ЕС грузового автотранспорта, введенного с 8 апреля.

Хуже всего выглядит ситуация с перевозкой грузов воздушным транспортом, который попал под санкции намного раньше. Здесь на 1 апреля грузооборот, по сравнению с I кварталом 2020-го упал на 45,4%. Перевезено всего 2,6 тыс. т грузов, что составляет 23,9% к январю-марту прошлого года.

Более или менее благополучно выглядит ситуация на железнодорожном и автомобильном транспорте. Грузооборот БЖД по итогам квартала даже вырос на 2,4% к аналогичному периоду 2020-го. А у автомобильных перевозчиков - хоть и уменьшился, но не так сильно (-4,5%).

Отрицательный результат ожидаемо оказался на трубопроводном транспорте. Здесь было перекачано 20 561,3 тыс. т, что составляет всего 76,5% к I кварталу прошлого года. А грузооборот сократился на 28,7%. Это связано, прежде всего, с сокращением транзита через территорию Беларуси и прекращением поставок в Украину.

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