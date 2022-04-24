Правительство опубликовало план поддержки экономики

Пока в нем мало конкретики. Для практической реализации большинства пунктов потребуется время.

Официально опубликован проект Комплексного плана по поддержке экономики, о разработке которого ранее сообщал официальный ТГ-канал белорусского правительства. Первый вывод после ознакомления с документом: в нем преимущественно перечислены меры, для реализации которых потребуется принятие отдельных нормативных актов, внесение изменение в действующее законодательство, а кое-где - переговоры с зарубежными партнерами. То есть, если даже этот план будет осуществляться четко и без сбоев, для полной его реализации потребуется довольно много времени, и ждать быстрых решений субъектам хозяйствования не стоит.

Одним из наиболее важных для бизнеса является вопрос финансов. Если проанализировать пункты, связанные с финансовой поддержкой, упомянутые в плане, то там упоминаются в основном уже действующие программы. Например, кредитование экспорта Банком развития, а также кредитная поддержка предприятий, попавших под зарубежные санкции.

В транспортной сфере, которая сейчас может сильно просесть из-за снижения пассажиро- и грузопотока, очень многое зависит от переговоров с рядом стран, результат которых трудно предсказуем, поскольку каждое государство в этой ситуации будет защищать интересы, прежде всего, своих перевозчиков. Например, согласование отмены с Российской Федерацией разрешительной системы автомобильных перевозок грузов в/из третьих стран для белорусских перевозчиков планируется только к 2023 году. Вероятно, то же самое будет (если удастся договориться!) и с каботажными перевозками. Кроме того, предстоят непростые переговоры с Китаем и республиками бывшего Союза на Кавказе и в Средней Азии по отмене ограничений с целью создания новых логистических коридоров.

Из резонансных планов в ИТ-бизнесе - предоставление резидентам Парка высоких технологий льгот и преференций по аналогии с принятыми в Российской Федерации, а также гарантий сохранения этих льгот до 2049 года! Кстати, резидентам парка «Великий камень» планируется предоставить аналогичные льготы. Ряд мер планируется в таможенной сфере. Например, снижение пошлин на товары критического импорта, упрощение процедур таможенного контроля, увеличение норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до уровня, действующего во всех государствах - членах ЕАЭС (т.е., надо понимать, речь об отмене ограничений, принятых в Беларуси).

Есть в документе предложения, которые не раз предлагались бизнес-союзами, и даже уже утверждались на уровне Директив - о формировании благоприятной деловой среды. Например: «исключение привлечения субъектов хозяйствования и (или) их должностных лиц к административной ответственности за нарушения по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, если такие нарушения допущены впервые, добровольно устранены в установленные сроки, не носят умышленный характер».

Или: «перенос сроков реализации нормативных правовых актов (приостановка работы по подготовке проектов таких актов), а также иных поручений (мероприятий) всех уровней, влекущих изменение порядка и условий осуществления предпринимательской деятельности и предполагающих обязательные финансовые вложения (дополнительные затраты) субъектов хозяйствования» и т.д.

В области аренды госимущества в документе есть пункт, похожий на меры, действовавшие во время 1-й волны коронавируса. Госструктурам предоставят право давать своим арендаторам отсрочку по уплате арендной платы, либо освобождать от нее на срок до полугода при условии неосуществления деятельности и отсутствии других кандидатур на вакантные площади и т.д.

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