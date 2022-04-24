Рынок офисной недвижимости находится в состоянии неопределенности

Авторы обзора, который выпустила международная консалтинговая компания NAI Belarus, считают, что ставки аренды упадут еще ниже.

По данным компании, спрос сейчас сместился в более низкие ценовые сегменты. Это связано как со снижением доходов многих компаний-арендаторов из-за санкций или кризиса, так и с ростом курса евро по отношению к белорусскому рублю. В этой ситуации основным фактором в перспективе будет являться экономия клиентов на площадях и классе помещений в пользу более дешевых предложений.

Продолжающаяся релокация бизнесов за рубеж хотя и не является массовой, однако также оказывает негативное влияние на рынок. Все это давит на ставки арендной платы, которые имеют устойчивую тенденцию к снижению. Согласно прогнозу авторов обзора, существует высокая вероятность, что ставки аренды в пересчете на евро упадут к уровню конца прошлого года еще на 30-35%.

Причем, в этом году на рынок не давило растущее предложение! Его объем в Минске не изменился, так как крупных новых объектов не сдавалось ни в 2021-м, ни в I квартале 2022 года. Если не считать введенной в конце прошлого года 2-й очереди МФК «Имперский». Сейчас общий объем современных коммерческих офисов в столице составляет порядка 1015 тыс. кв. м арендной площади (GLA). При этом основной объем приходится на класс «В-» (615 тыс. кв. м) и «В+» (325 тыс. кв. м). Метраж офисов класса «А» - лишь 72 тыс. кв. м (4 объекта).

Как считают эксперты NAI Belarus, рынок офисов пока останется рынком арендатора. Помимо снижения ставок аренды, будет оставаться стабильно высоким уровень вакантности (12-15% от предложения). Офисные помещения без отделки не будут пользоваться спросом, а застройщики не станут спешить с вводом новых объектов и предпочтут законсервировать уже начатые проекты, находящиеся на ранних стадиях.

Источник: NAI Belarus

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