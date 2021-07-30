Ритейлеры обсудили ситуацию на рынке

Владельцы объектов рассказали - как ищут нестандартные решения, которые позволили бы сохранить посещаемость и удержать арендаторов.

23 июля в Минске прошла бизнес-конференция Belarus Retail Day, где представители сферы ритейла обсудили ситуацию на рынке и новые подходы к привлечению покупателей. Выступающие говорили о том, как, несмотря на ограничения в условиях пандемии, не потерять покупателя, поддержать существующих ритейлеров и привлечь новых, сохранить рабочие места и отношения с партнерами, подстроиться под реалии рынка.

В общем и целом выводы - достаточно позитивны. Во-первых, по мнению многих участников рынка, торговые центры в основном прошли пик проблем, и постепенно налаживают работу. Многие объекты даже смогли вернуть выручку на «доковидный» уровень. Особенно неплохо чувствуют себя масс-маркет, фастфуд и бытовая химия.

Как рассказал управляющий директор, партнер Colliers Belarus Денис Четвериков, рынок недвижимости в 2021-м, хоть и с некоторым запозданием, отреагировал на ситуацию. Если в 2019 году в Минске было введено 50 тыс. квадратных метров новых ТЦ, в 2020-м - 70 тыс. кв. м, то за 7 месяцев 2021-го - ни одного нового торгового центра! Такого даже сложно припомнить… Очевидно, что планировавшиеся к вводу метры никуда не исчезнут, а просто выйдут на рынок с некоторой задержкой. Инвесторы видят, что сейчас не лучшее время для запуска, и потому сдвигают его на полгода или год.

Второй тренд - многие владельцы ТЦ используют смутное время для изменения концепции своих объектов, редизайна, ремонта и т.п.

- У кого-то поменялись планировочные решения, у кого-то - пул арендаторов, у кого-то - подход к организации фудкорта и т.д., - отметил Д.Четвериков. - Вообще, условный жизненный цикл торгового объекта - 7 лет. Некоторые столичные центры уже подошли или даже перешагнули этот рубеж.

Третий позитив: активная работа с посетителями и клиентами дает плоды. Тем более что и первым и вторым в условиях закрытых границ, по сути, некуда деваться. Своим опытом работы в это непростое для торговых площадок время поделилось руководство ТРЦ Galleria Minsk.

- В ТРЦ Galleria Minsk на площади 54 500 квадратных метров размещены десятки модных магазинов одежды, обуви, электроники, товаров для дома. Первоочередной задачей для нас было позаботиться о покупателях и сделать посещение торгового центра безопасным, - отметил Управляющий ТРЦ Булат Шакиров. - Для этого мы организовали дезинфекцию всех помещений. На каждом этаже появилась возможность воспользоваться антисептиком. С помощью креативного подхода нашли решения для увеличения покупательской активности, которые оказались выгодны и интересны всем: и торговому центру, и арендаторам, и посетителям.

В результате, несмотря на пандемию, за два последних года в ТРЦ открылись 25 новых магазинов. Например, первый детский магазин международного модного дома Benetton, молодежный Fashion-бренд Stradivarius, первый в Беларуси магазин сети Familia. Реализован проект Trend Park, где представлены одежда, обувь, аксессуары белорусских дизайнеров. Одно из последних громких событий - магазин парфюмерии и косметики крупнейшей российской сети «Золотое яблоко». По словам управляющего, сегодня в Galeria Minsk даже сформирована очередь из желающих разместиться арендаторов.

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