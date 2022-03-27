На рынке минеральных удобрений ожидается дефицит и рост цен

Белорусские и российские производители не могут поставить законтрактованные объемы удобрений и ищут возможности для переориентации экспортных потоков.

Первым с логистическими проблемами столкнулся Беларуськалий, после того как Литва с 1 февраля 2022 г. прекратила транзит белорусского калия по своим железным дорогам в порт Клайпеды. Причина - американские санкции против белорусского производителя. Чуть позже прекратился грузовой транзит отечественных удобрений через Украину.

В этих условиях фактически единственным транзитным направлением для белорусского калия стала Россия. Беларусь заявила, что планирует в ближайшие годы построить свои терминалы в российских портах под Санкт-Петербургом и на Балтике. Но это дело не быстрое и дорогостоящее, тем более что РФ сама столкнулась с проблемами транспортировки удобрений.

По этому поводу в Минпромторге РФ 4 марта даже состоялось специальное совещание, где министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подтвердил, что «из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний» заказчики в Европе и других странах не могут получить законтрактованные объемы удобрений. Это связано с тем, что некоторые крупные международные логистические операторы из-за санкций резко ограничили работу в портах России.

В результате Минпромторг России заявил, что «принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски», ведомство рекомендовало российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме.

Рынок реагирует на это ростом котировок. На фоне трудностей с российским и белорусским экспортом в Бразилии стоимость хлористого калия уже поднялась с 750 долл. за тонну в конце февраля до 1000 долл. в настоящее время, на карбамид - с 600 до 700 долл. за тонну на условиях FOB в портах Балтийского моря (т.е., когда продавец поставил товар на борт судна, нанятого покупателем в порту отгрузки). Озабоченность выражают в Индии, где потребление хлористого калия в 3 млн тонн полностью удовлетворялось за счет России и Беларуси. Последняя сделка Китая по калийным удобрениям заключена по цене, которая является самой высокой за последние пять лет, а по сравнению с прошлым годом рост составил 139%.

По данным Федерального таможенного комитета, в 2021 году Россия экспортировала в общей сложности 37,6 млн т удобрений (14,5 млн азотных, 11,9 млн калийных, 11,2 млн сложных) на общую сумму 12,5 млрд долл. ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), которая реализует исключительное право внешней торговли калийными удобрениями у нас в стране, в 2020 г экспортировала 7,14 млн т калийных удобрений на 2,721 млрд долл., в том числе в страны ЕС - на 196 млн долл.

Что будет дальше? И российские, и зарубежные эксперты сходятся в том, что быстро заместить российские и белорусские поставки не получится даже у тех стран, которые заранее отказались покупать «санкционные» удобрения. Но даже если это произойдет, - считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, - такое замещение будет во многом условным, потому что поставки просто перераспределятся. Страны, присоединившиеся к санкциям, будут закупать удобрения у альтернативных поставщиков, а «неприсоединившиеся» - в России и Беларуси. Хотя, конечно, понадобится время на создание новых логистических цепочек, транспортировка из Беларуси и России станет дороже, возможно, они даже пойдут на определенный демпинг. То есть, маржинальность отрасли наверняка упадет.

21 марта Александр Лукашенко согласовал назначение на должность генерального директора ОАО «Белорусская калийная компания» (официальный трейдер ОАО «Беларуськалий») Алексея Скрагу. Любопытно, что до этого назначения менеджер руководил предприятием «Белспецвнештехника», которое занимается продукцией военного и двойного назначения. Вероятно, для переориентации транзитных потоков белорусского калия сейчас понадобятся контакты в странах «третьего мира». Так что калийная промышленность в некотором смысле переходит «на военные рельсы».

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