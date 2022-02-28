Белорусский рубль обвалился следом за российским

Теперь все зависит от того, насколько быстро российский Центробанк сможет потушить «пожар» на рынке и от развития ситуации на востоке Украины.

Не успел российский рынок отойти от январского шока, как на нем случился новый обвал. И на этот раз, похоже, более серьезный. На фоне новостей о признании Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР началось массовое падение всех российских рынков. Уже 21 января курс доллара превышал 80 руб., евро - 90 руб., индекс Мосбиржи потерял 10,5%, индекс РТС - 13,21%. На минимумах обвал был еще сильнее и оказался максимальным с 2008 года.

Утром 22 февраля падение продолжилось: доллар на 12 часов дня торговался по 80,7 руб., евро - по 91,2 руб., РТС с утра падал на 8,3%, индекс Мосбиржи - на 6,5%. Финансовые аналитики советуют избавляться от российских ценных бумаг и по возможности выводить валюту из России, опасаясь ограничений на валютные операции. Российский уже ЦБ объявил о мерах поддержки для банков на фоне обвала рынков. В частности, им разрешено не отражать отрицательную переоценку бумаг на балансе, чтобы не ухудшать финансовые показатели. Аналогичные меры регулятор уже применял в 2014 и 2020 году.

Как известно, половина белорусской «валютной корзины» номинирована в российских рублях. Поэтому было бы странно, если бы проблемы российской валюты не коснулись белорусского рубля. Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже на 12 часов доллар стоил более 2,65 руб., евро - свыше 3-х руб., а 100 российских - чуть более 3,3 бел. руб.

Что дальше? США и ЕС анонсировали новые санкции для российской экономики, которые прямо или косвенно могут затронуть и Беларусь. Многие эксперты считают, что если внутренние проблемы белорусского рубля Нацбанк мог сглаживать интервенциями, то в случае с девальвацией российской валюты он, скорее всего, не будет вмешиваться. Так что курс нашего рубля сейчас сильно зависит от того, будет ли российский Центробанк заливать нефтедолларами «пожар» на своем рынке, как быстро ему удастся взять ситуацию под контроль, и удастся ли в принципе, учитывая возможные санкции.

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