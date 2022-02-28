Итоги уходящей недели на Director.by

Ссылки на самые важные публикации на нашем сайте, которые вы могли пропустить: почему растет количество банкротств, как изменятся правила торговли лесом, почему вводятся ограничения на операции с криптовалютой и др.

Количество банкротств в Беларуси выросло на 10%

За 2021 год в суды поступило 3 175 заявлений об экономической несостоятельности. Кроме того, Верховный Суд отметил значительное увеличение количества дел об административных правонарушениях, связанных с осуществлением экономической деятельности.

Готовятся изменения в правила торговли лесом для граждан и юридических лиц

Мы проанализировали Проект Указа «Об изменении Указов Президента Республики Беларусь», разработанный Министерством лесного хозяйства. Спойлер: для граждан условия приобретения лесоматериалов по внебиржевым ценам упростятся, а для бизнеса, наоборот, ужесточатся.

Вы удивитесь, но индекс экономических настроений в Беларуси пошел вверх

Это очень странно, потому что в большинстве ключевых отраслей наблюдается значительное ухудшение со спросом и заказами. Оценка директорами предприятий текущего спроса на их продукцию и услуги упала до уровня конца I квартала 2021 г. И, тем не менее, они ожидают скорого роста продаж. Разбираемся - в чем причина.

Отечественный АПК является одним из лидеров в ЕАЭС по росту цен

По данным ЕЭК, цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в декабре 2021 года относительно декабря 2020-го увеличились на 15%. Самый большой годовой прирост они показали в Кыргызстане (+31,8%), Беларуси (+18,7%) и Казахстане (+17,3%).

Государство хочет взять под контроль «подозрительные» операции с криптовалютой

Для этого Парку высоких технологий поручено сформировать реестр адресов виртуальных кошельков, которые могут использоваться в противоправной деятельности. А резидентов ПВТ, осуществляющих операции с такими кошельками, обязали отказывать в их осуществлении и передавать данные в «компетентные органы».