Индекс экономических настроений пошел вверх

Ситуация странная: руководители предприятий отмечают значительное ухудшение со спросом и заказами, но «мечтают» о росте продаж.

Как мы уже писали, Сводный индекс экономических настроений (СИЭН) - это индикатор, который отражает не реальные объемы заказов, продаж или выпуска продукции, а ожидания бизнеса на перспективу. При этом этот индекс состоит из фактической оценки руководителями компаний сложившейся на рынке ситуации и прогноза ее изменения. Парадокс января-2022: несмотря на резкое снижение спроса практически во всех отраслях, индекс заметно вырос! То есть, бизнес ожидает улучшения ситуации, несмотря на негативные прогнозы экспертов, экономические санкции и другие проблемы.

Как показал традиционный опрос Национального банка, СИЭН в январе продемонстрировал заметный рост. Причем, улучшилась даже фактическая оценка ситуации, которая хотя и находится пока в отрицательной зоне (-2), но уже выглядит заметно лучше, чем в декабре (-5,6). А сезонно сглаженный СИЭН вообще вырвался «в плюс» и сейчас составляет 3,9, хотя год назад находился в «глухом минусе» (-6,5).

Сводный индекс экономических настроений в Беларуси в 2020-2022 гг.

Такой оптимизм руководителей предприятий пока трудно объясним. Особенно с учетом их же собственной оценки текущего спроса на их продукцию и услуги. Эта оценка упала до уровня конца первого квартала 2021-го и составила в среднем «минус» 20,2. Например, оценка директорами промышленных предприятий объема заказов на внутреннем рынке ухудшилась с -4,6 в декабре до -10,5 в январе, а на внешнем рынке улучшилась несущественно (с -7,2 до -6,8). При этом ожидания изменения объемов производства в промышленности демонстрируют невероятный подъем - с «минус» 4,0 в декабре до +14,7 в январе.

Аналогичная картина и в других отраслях. Так, в торговле говорят о резком ухудшении объема товарооборота (индекс упал с -7,4 до -21,0), но при этом ожидают роста объемов продаж (индекс вырос с -9,1 до -6,5). В строительстве видят снижение физического объема заказов на внутреннем рынке (индекс упал с -25,3 до -31,4) и, тем не менее, прогнозируют рост численности занятых (индекс вырос с -14,8 до -2,9). Что происходит на самом деле (являются ли эти прогнозы следствием реальной оценки ситуации, или чистой воды маниловщиной) - покажут результаты работы этих отраслей в I квартале.

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